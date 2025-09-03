NOTICIAS MISIONES : Usaba a su hija en los robos: detuvieron en Itaembé Miní a la pareja de “Chingadera”
Fue detenida ayer en Itaembé Miní tras ser sindicada como partícipe de un millonario robo junto a su pareja, quien ya se encuentra tras las rejas.
La Policía de Misiones detuvo a Laura P. (40 años), pareja del conocido delincuente apodado “Chingadera”, por su presunta participación en un robo ocurrido el pasado 3 de agosto en un domicilio de la calle Callao, en Posadas. De acuerdo a las investigaciones, la mujer y su pareja habrían involucrado a su hija de apenas 6 años para cometer los ilícitos.
El hecho fue denunciado por un hombre de 36 años, quien relató que desconocidos ingresaron a su vivienda y se alzaron con una importante suma de dinero en efectivo, calzados de alta gama, prendas de vestir, una consola de videojuegos y otros bienes de valor.
Tras una intensa tarea de vigilancia, la captura de la implicada se concretó cerca de las 15 horas, cuando efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I la interceptaron en la intersección de las calles 155 y 152 de Itaembé Miní, mientras se desplazaba con sus seis hijos menores.
De inmediato se dio intervención a la Defensoría de Menores, que dispuso que los niños quedaran bajo resguardo de una familiar directa hasta tanto la Justicia resuelva la situación.
Finalmente, la detenida fue trasladada a sede policial, quedando a disposición del Juzgado interviniente.
