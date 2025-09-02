NOTICIAS MISIONES : POLICIALES- Drogaron y violaron a una adolescente en Posadas: un detenido y buscan a un segundo implicado

Una menor denunció que fue drogada y atacada sexualmente en Villa Cabello. La Policía detuvo a un sospechoso de 18 años y busca a un segundo implicado. Vecinos del barrio analizan medidas de protesta para reclamar mayor seguridad.

Un joven de 18 años, identificado como Ramón S., fue detenido este fin de semana en la zona oeste de Posadas, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente de 15 años. El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría de la Mujer, con apoyo de divisiones especiales, y se realizó en inmediaciones de la avenida Vivanco casi Centenario, en el asentamiento de Villa Cabello.

La investigación, que se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Seis a cargo de Ricardo Balor, apunta a que la víctima habría sido drogada con alguna sustancia en la chacra 158 antes de ser violentada. El magistrado dispuso allanamientos en distintos puntos de la zona, lo que permitió la captura del principal sospechoso, aunque los investigadores sostienen que habría actuado con otro joven que hasta el momento permanece prófugo.

La víctima fue asistida tras la denuncia y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica. La correspondiente indagatoria del detenido se concretaría entre este martes y miércoles, una vez garantizado el derecho a defensa y sumadas más pruebas a la causa.

Mientras tanto, vecinos del barrio expresaron su preocupación por la situación de inseguridad vinculada al consumo y venta de drogas. Algunos adelantaron que evalúan cortar la avenida Tacuarí como medida de protesta para visibilizar la problemática.

Tras el hecho, la víctima logró solicitar ayuda en la Plazoleta “Sarmiento”, y se activaron de inmediato los protocolos de contención y protección para menores.