NOTICIAS MISIONES : Paraguay declaró feriado nacional para este viernes tras la clasificación al Mundial 2026

El conjunto paraguayo se clasificó a la competición tras 16 años de ausencia.



La Presidencia de Paraguay anunció que este viernes 5 de septiembre será feriado nacional, en conmemoración de la histórica clasificación de la selección paraguaya de fútbol, “la Albirroja”, al Mundial de la FIFA 2026. El elenco dirigido por el entrenador Gustavo Alfaro volverá a la competición tras 16 años de ausencia.



Su última participación fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final antes de ser eliminado por la futura campeona España.





El Decreto N.º 4522, emitido por el presidente Santiago Peña y refrendado por el Ministerio del Interior, establece que el feriado se aplica a todo el territorio nacional, con excepciones para ciertos servicios esenciales.



La medida incluye disposiciones específicas para establecimientos de salud, que continuarán funcionando durante el feriado. Asimismo, el decreto contempla excepciones para funcionarios y empleados públicos vinculados a servicios esenciales, comercio exterior y percepción de tributos.



Luego del decreto, el presidente Santiago Peña envió un mensaje hacia la sociedad paraguaya por medio de un video y se encargó de felicitar al seleccionado nacional. “Hay chicos que nunca vieron a la Albirroja en una copa del mundo. Hay paraguayos que esperaron toda una vida para volver a vivir este momento. Hasta que hoy Paraguay volvió”, comenzó diciendo el mandatario.



“Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní. Esto es mucho más que fútbol, son familias festejando, vecinos abrazándose, un país entero unidos en un solo grito de alegría”, destacó.

“Gracias a los jugadores. Guerreros que dejaron el alma en cada pelota. Gracias al cuerpo técnico por creer y trabajar sin descanso. Y gracias a vos, que alentaste siempre, porque creíste en Paraguay, porque sabés que Paraguay nunca se rinde”, continuó.



“Por todo esto, tomé una decisión. Decretar un feriado nacional. Para celebrar unido y gritar con orgullo ´Paraguay está devuelta en el mundial´“, concluyó el presidente.

Paraguay y Ecuador clasificaron al mundial luego de un empate sin goles





En un empate 0-0 sin grandes emociones en el Estadio Defensores del Chaco, ambos equipos comenzaron el partido de manera estudiada, con dificultades para tomar el control del juego y constantes interrupciones que mantuvieron el ritmo bajo.



Paraguay generó dos oportunidades claras en los primeros 15 minutos, ambas de Ramón Sosa. En la primera, su potente remate fue detenido por el arquero Hernán Galíndez, y en la segunda, un mano a mano también fue resuelto por el guardameta visitante.



Durante gran parte del primer tiempo, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro dominó el desarrollo del encuentro, aunque sin lograr generar peligro constante. Ecuador, por su parte, tuvo escasas chances, destacando un remate de media distancia que Roberto Fernández contuvo con facilidad.



El complemento mantuvo la misma tónica: bajo ritmo, control alternado del balón y predominio de faltas. La primera acción clara llegó al minuto 66, cuando Ramón Sosa disparó y Galíndez rechazó; Andrés Cubas tomó el rebote y su remate se estrelló en el travesaño.



Más allá de esa acción, ambos equipos continuaron con dificultades para generar oportunidades de gol. La fricción y las infracciones dominaron el encuentro hasta el final, que concluyó sin goles.