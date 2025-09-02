Noticias Misiones

martes, 2 de septiembre de 2025

NOTICIAS MISIONES : El Gobierno anunció que interviene en el mercado para que no se dispare el dólar

Luego de varios días de incertidumbre y versiones cruzadas, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado de cambios con el objetivo de controlar el precio del dólar.



“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el funcionario a través de redes sociales.


Fuente nota AGENCIA DE NOTICIAS

Clic aqui enlace
a la/s
Posadas

