NOTICIAS MISIONES : Dura derrota de LLA en las elecciones de provincia de Buenos Aires
Con el 96% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria alcanzó los 47 puntos y superó ampliamente a La Libertad Avanza que quedó con menos de 34. El peronismo ganó 6 de las 8 secciones.
El peronismo logró este domingo un triunfo histórico en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, con una aplastante diferencia de casi 14 puntos respecto a La Libertad Avanza de Javier Milei.
Con el 96 por ciento de las mesas escrutadas, Fuerza Patria logró el 47,18 por ciento de los votos contra el 33,77 por ciento de los libertarios. En tercer lugar quedó Somos con 5,29 por ciento, muy lejos de las expectativas, y cuarto el Frente de Izquierda con el 4,36 por ciento.
La diferencia fue impactante en todos los sentidos: el peronismo ganó 6 de las 8 secciones electorales y en 99 municipios. La Libertad Avanza únicamente se impuso en la Quinta y la Sexta sección.
Qué autoridades se eligieron en la Provincia de Buenos Aires
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
Los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.
