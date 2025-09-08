NOTICIAS MISIONES : Dura derrota de LLA en las elecciones de provincia de Buenos Aires







Qué autoridades se eligieron en la Provincia de Buenos Aires



En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.



Los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.



En cuanto a diputados y senadores, el territorio bonaerense se divide en ocho Secciones electorales: el conurbano en Primera y Tercera, el interior en Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima y la zona de la capital bonaerense en Octava.



