NOTICIAS MISIONES : Posadas - fue capturado por la Policía escondido en una cámara subterránea robando cables
Este viernes por la mañana, un hombre de 39 años terminó tras las rejas tras ser sorprendido en plena maniobra delictiva dentro de una cámara subterránea en la intersección de la avenida Cabo Horno y la calle 9 de Julio, en Posadas.
Un vecino que pasaba por el lugar lo vio manipulando los cables y dio aviso inmediato a la policía. Minutos después, agentes de la Comisaría 15ta llegaron al sitio y lo encontraron escondido entre los conductos, con claros intentos de sustraer los materiales.
El hombre fue aprehendido en el acto y trasladado a la Comisaría, quedando a disposición del Juzgado en la causa por “robo en grado de tentativa”.
La intervención rápida de los efectivos evitó el robo y posibles daños en las instalaciones eléctricas, garantizando la seguridad de los vecinos y la continuidad del servicio.
Un vecino que pasaba por el lugar lo vio manipulando los cables y dio aviso inmediato a la policía. Minutos después, agentes de la Comisaría 15ta llegaron al sitio y lo encontraron escondido entre los conductos, con claros intentos de sustraer los materiales.
El hombre fue aprehendido en el acto y trasladado a la Comisaría, quedando a disposición del Juzgado en la causa por “robo en grado de tentativa”.
La intervención rápida de los efectivos evitó el robo y posibles daños en las instalaciones eléctricas, garantizando la seguridad de los vecinos y la continuidad del servicio.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario