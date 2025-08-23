Noticias Misiones

sábado, 23 de agosto de 2025

NOTICIAS MISIONES : Falleció Antonia Medina, la intendenta de Colonia Polana

Este sábado 23 de agosto falleció, luego de una larga enfermedad, Antonia Medina, actual intendenta de Colonia Polana, a los 63 años.




Sus restos son velados en una sala ubicada sobre la calle Colombia 634 de Jardín América, y serán inhumados hoy a las 16:00 horas en el cementerio de Colonia Naranjito.




El Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua la despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales. La dirigente transitaba una larga enfermedad. Sus restos serán inhumados esta tarde.

