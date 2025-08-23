NOTICIAS MISIONES : Falleció Antonia Medina, la intendenta de Colonia Polana
Este sábado 23 de agosto falleció, luego de una larga enfermedad, Antonia Medina, actual intendenta de Colonia Polana, a los 63 años.
Sus restos son velados en una sala ubicada sobre la calle Colombia 634 de Jardín América, y serán inhumados hoy a las 16:00 horas en el cementerio de Colonia Naranjito.
El Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua la despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales. La dirigente transitaba una larga enfermedad. Sus restos serán inhumados esta tarde.
Sus restos son velados en una sala ubicada sobre la calle Colombia 634 de Jardín América, y serán inhumados hoy a las 16:00 horas en el cementerio de Colonia Naranjito.
Apenadísimo por la ausencia física de la querida por todos Antonia Medina. Tu amada Polana, a la que supiste conducir tan bien, y Misiones toda, te extraña. Mis condolencias y fuerte abrazo al amigo Raúl y familiares. pic.twitter.com/1hXZ3KTNdq— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 23, 2025
El Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua la despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales. La dirigente transitaba una larga enfermedad. Sus restos serán inhumados esta tarde.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario