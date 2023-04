Noticias Misiones : Adolescente de 14 años fue a tomar tereré en la plaza y no regresó a su casa en Posadas

👉Una adolescente de 14 años desaparecida en barrio Lapachitos de la capital provincial. Damaris Beatriz Prieto Vera salió de su casa este domingo en horas de la tarde y no regresó. La policía solicita colaboración.⃟En la madrugada de hoy, se recibió una denuncia por parte de Marcela Valeria Vera Chamorro (30) en la comisaría de la Seccional Cinco del barrio Lapachitos en esta capital provincial, informando sobre la desaparición de su hija menor, Damaris Beatriz Prieto Vera (14).Según la denunciante, la joven salió de su domicilio en la tarde de este domingo 9 de abril, llevando consigo una jarra con jugo y un vaso con bombilla, manifestando que se dirigía a la plaza ubicada en el barrio Los Lapachos. En ese momento, vestía una blusa color negro, un short de jeans de color azul y zapatillas negras.Desde ese momento, la menor no ha regresado a su hogar, lo que ha causado gran preocupación en su familia y la comunidad de los mencionados barrios capitalinos.Se ha solicitado la colaboración de otras dependencias policiales para lograr la ubicación y paradero de Damaris Beatriz Prieto Vera, y se han realizado recorridas por la zona con los mismos objetivos, aunque hasta el momento no se ha obtenido información concreta sobre su paradero.La joven desaparecida es de contextura física delgada, tez morena, estatura aproximada de 1,60 metros, cabello largo y de color marrón claro.