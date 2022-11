Posadas | Detienen a una mujer por incendiarle la casa a la ex novia de su pareja

La mujer fue detenida en la madrugada de este domingo por incendiarle la vivienda a otra mujer que luego determinaron que se trataba de la ex novia de su actual pareja. Bomberos acudieron al lugar y no pasó a mayores.



Durante la madrugada de este domingo, la policía detuvo a una mujer de 48 años luego de que en el barrio Alberto Fernández le incendiara la vivienda a otra mujer de 33 años, la cual según informaciones posteriores se trata la expareja de su concubino.









La damnificada denunció que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el hecho y que fue alertada vía llamada telefónica por una familiar.



Según se supo, Sandra R, la agresora, se acercó hasta el lugar e inició fuego dentro de la vivienda generando la pérdida de bienes materiales.



La Policía fue alertada y comenzó con los trabajos de búsqueda para dar con la mujer que provocó el incendio, la localizaron y luego la detuvieron.



Por su parte, la División Bomberos de San Isidro evitó la propagación del incendio. Mientras, que la Justicia ordenó que la causante fuera alojada en sede policial.