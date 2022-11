Asado para todos: la Selección llevó 2630 kilos de carne a Qatar

El asado es uno de los rituales por excelencia, por parte de los argentinos, y más en los mundiales. Los futbolistas de la Selección argentina harán todo lo posible para sentirse como en su casa en lo que dure el Mundial Qatar 2022. Hay asado, yerba y dulce de leche para todos.El conjunto de Lionel Scaloni llevó 2630 kilos de asado, y a la lista de cosas importantes se agregan: YerbaDulce de lecheCarneA los jugadores no le faltarán las milanesas, albóndigas, estofado, un matambre a la pizza o el clásico asado. Entre los cortes fundamentales de los jugadores en Doha, se encuentran: bife agosto, bife ancho, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, nalga de adentro, peceto, tapa de cuadril, roast beef, asado de tira, bife angosto, osobuco y tapa de asado.En lo que respecta a la carne vacuna, el cuerpo técnico optó por llevarla desde Argentina porque en Qatar se consigue buey australiano y los jugadores no están acostumbrados a consumirlo.Argentina lleva carne "lícita"La carne certificada por el SENASA fue faenada en un frigorífico de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, bajo el rito Halal, que habilita su consumo en el país musulmán y trasladada en un container desde nuestro país con la cantidad necesaria para toda la estadía.El término Halal significa "lícito" y define el conjunto de prácticas, bienes y servicios aptos para los musulmanes. Es la palabra que usan los musulmanes para designar todo aquello que no está prohibido por la ley islámica. Es lo opuesto a "haram", que hace referencia a lo que está prohibido.Además, la certificación Halal requiere que el ganado haya vivido lo más libre y naturalmente posible, con una dieta estrictamente vegetariana, entre otros requisitos.Una fuente del Senasa explicó que "esto no es una exportación por venta. No aplicaría la prohibición –ya que actualmente está prohibida la exportación de algunos cortes–, está bien el certificado y todo es legal. Es como si fuera carne para una embajada, para un evento".A la hora de realizar una tabla de posiciones por los gustos favoritos de los jugadores, el primer puesto lo gana el asado de tira, que es el corte predilecto por la gran mayoría de los jugadores. Ahora, en el segundo lugar, aparece el vacio y seguido el corazón de cuadril. La lista de los cortes seleccionados es finalizada por el bife ancho.