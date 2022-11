ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y prestaciones este lunes 14 de noviembre de 2022





La Administración Nacional de Seguridad Social anunció las fechas de cobros para todos sus programas sociales.







La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) -antes del comienzo de cada mes- publica el calendario de pagos para que los beneficiarios puedan saber con anticipación qué día cobrarán. A continuación, te traemos las fechas detalladas de cobro de todas las prestaciones del organismo conducido por Fernanda Raverta.





A partir del 1° de noviembre, comenzará el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) que, junto a las jubilaciones mínimas, recibirán el bono de $7.000. El beneficio abarca a los jubilados y pensionados que reciban un haber mínimo.







IFE 5 ¿Quiénes recibirán el nuevo refuerzo?



El nuevo refuerzo estará destinado a todas las personas que cumplan con las siguientes condiciones:Tener entre 18 y 64 años.

No tener ningún trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

No contar con Obra Social o Prepaga.



Este refuerzo será entregado a los beneficiarios que cumplan con estos requisitos durante la segunda semana de noviembre.

Aumentos de noviembre



Las prestaciones que aumentarán el monto de haberes en noviembre serán el Potenciar Trabajo y Programa Acompañar. En el caso del primero, el pago pasará de ser $27.275 en octubre a $28.950 en noviembre. Por otra parte, el Programa Acompañar, que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad encabezado por Ayelén Mazzina, pasará de ser $54.550 en octubre a $57.900 en noviembre. La prestación está destinada a mujeres y personas del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género.















ANSES





Calendario de pagos de noviembre



El calendario de pagos completos se conocerá a fin de mes pero por el momento estas fueron las fechas confirmadas:





Jubilados y pensiones con haberes menores a $48.729DNI terminados en 4: lunes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de noviembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de noviembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de noviembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de noviembre.

DNI terminados en 9: martes 22 de noviembre.



Jubilados y pensiones con haberes superiores a $48.729DNI terminados en 0 y 1: miércoles 23 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 24 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 25 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 28 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 29 de noviembre.



AUH: calendario de pagos de noviembreDNI terminados en 4: lunes 14 de noviembre



DNI terminados en 5: martes 15 de noviembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de noviembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de noviembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de noviembre.

DNI terminados en 9: martes 22 de noviembre.













AUE: calendario de pagos de noviembreDNI terminados en 2: lunes 14 de noviembre.

DNI terminados en 3: martes 15 de noviembre.

DNI terminados en 4: miércoles 16 de noviembre.

DNI terminados en 5: jueves 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: viernes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: martes 22 de noviembre.

DNI terminados en 8: miércoles 23 de noviembre.

DNI terminados en 9: jueves 24 de noviembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad: ¿Cuándo cobro?DNI terminados en 6 y 7: lunes 14 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 15 de noviembre

Cuando cobro el SUAF



