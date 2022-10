INTERNACIONALES : Elecciones en Brasil | Bolsonaro y Lula se disputan la presidencia en la elección más polarizada de su historia: qué dijeron tras emitir el voto

Elecciones en Brasil | Bolsonaro y Lula se disputan la presidencia en la elección más polarizada de su historia: qué dijeron tras emitir el voto









En las primeras horas de este domingo se acercaron a emitir su voto. “Hoy saldremos victoriosos”, dijo el mandatario en Río de Janeiro. Por su parte, el ex presidente izquierdista dijo que la democracia vencerá a la barbarie en el baloltage.



El ex presidente brasileño emitió su sufragio en São Bernardo do Campo, un municipio del estado de San Pablo.



El líder de la coalición centroizquierdista acudió vistiendo una camisa blanca y rodeado de un numeroso grupo de allegados. Ante las cámaras, besó su comprobante de votación.



“Estoy convencido de que el pueblo votará por un proyecto que rescate a las personas con hambre, a las personas en la calle”, dijo ante la prensa. Consideró que el país retrocedió en los últimos años y dijo que son millones que están a la espera de un gesto de generosidad y reconocimiento.