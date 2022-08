Entro en vigencia el sistema de scoring para conductores

Entra en vigencia el sistema de scoring para conductores





El sistema de descuento de puntos por infracciones cometidas al volante, denominado “scoring”, entrará en vigencia en todo el país a partir del miércoles con el objetivo de mejorar la seguridad vial y contempla la inhabilitación de la licencia por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.





El mecanismo consiste en la asignación inicial de puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir, que se irá descontando en caso de que se cometan infracciones de tránsito con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la totalidad, por ejemplo, si la persona corre “picadas”.



Cómo funcionará



Se le otorgan 20 puntos al recibir la licencia de conducir. Sobre esa base se realizará un descuento parcial de puntos de acuerdo al tipo de infracción que cometa.



-Circular con licencia de conducir vencida: 5 puntos se descuentan

-Circulación sin RTO: 4 puntos

-Circulación sin casco: 5 puntos

-Circulación sin corretajes de seguridad: 4 puntos

-No respetar semáforos: 5 puntos

-Conducción con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos: 10 puntos

-No respetar límites de velocidad (menos del 30 por ciento): 5 puntos

-No respetar límites de velocidad (más del 30 por ciento): 10 puntos

-Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 puntos

P-articipar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores: 20 puntos