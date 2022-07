Tiempo en Misiones | Continúa la estabilidad con una temperatura máxima que alcanzará los 28°C

El tiempo en Misiones para el día jueves se prevé un cielo nublado a parcialmente nublado. Los vientos predominantes soplan del cuadrante norte con intensidad moderada, favoreciendo que las mañanas se presenten templadas y nuevamente cálidas, las tardes.



Condiciones asociadas a la influencia de una extensa área de baja presión, donde la inestabilidad en la atmósfera va ganando fuerzas, aunque por el momento no se esperan precipitaciones.



Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.



Vientos: predominantes del sector noreste por la mañana, rotando por la tarde al norte-noreste entre 4 y 17 km/h y probabilidad de ráfagas de entre 30 y 60 km/h. Calidad del aire: buena.



Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28°C para Montecarlo con 28°C de sensación térmica, la mínima sería de 16 °C en Iguazú con 16 °C de sensación térmica.





El tiempo en Misiones para el viernes 22 de julio



Jornada con tiempo mayormente estable en Misiones, nublado a cubierto, templado por la mañana y cálido por la tarde. Los vientos de intensidad moderada del sector noreste realzan la sensación térmica, haciéndola más cálida que la temperatura del aire. Aunque la tendencia indica que un área de inestabilidad en la atmósfera se desplazaría hacia la provincia, la probabilidad de lluvias se mantiene baja.



Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de lluvias 5/15 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.



Vientos: predominantes del noreste-este, por la mañana, rotando por la tarde del norte-noreste en toda la jornada, entre 3 y 14 km/h y probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.



Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28 °C para Iguazú con 28°C de sensación térmica, la mínima sería de 16°C para Montecarlo con 16 °C de sensación térmica.





El tiempo en Misiones para el sábado 23 de julio



Aunque predomina el tiempo estable el cielo continúa nublado a cubierto en el territorio provincial. Un flujo de humedad en capas altas de la atmósfera asociado a un área de baja presión, desarrollaría condiciones con tendencia a la inestabilidad. Sin embargo, sigue siendo baja la probabilidad de lluvias. Vientos del sector noreste soplarán con intensidad moderadas a leves. Por la tarde estaría nuevamente cálido a caluroso.



Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de lluvias 10/20 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: baja.



Vientos: predominantes del noreste-este, intensidades entre 3 y 14 km/h y probabilidad de ráfagas de 30/50 km/h. Calidad del aire: buena.



Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28 °C para Posadas con 28 °C de sensación térmica, la mínima sería de 18 °C en Apóstoles con 18 °C de sensación térmica.



FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.