River le ganó a Banfield por una polémica decisión del VAR

River visitó a Banfield por la fecha 10 de la Copa Liga Profesional y venció por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Matías Suárez en una noche donde el VAR fue protagonista en una nueva polémica.



El conjunto del local está logrando imponer la presión de la localía y forzó un error del ex arquero de Atlético Nacional que le dejó servida la anotación al juvenil que convirtió su primer gol en Primera División luego de nueve partidos en esta temporada.



Por su parte, el conjunto que entrena Marcelo Gallardo no logró imponer las condiciones en un encuentro que sufrió con la inesperada baja de Julián Álvarez por una sobrecarga muscular y su lugar lo tomó Braian Romero.



En el segundo tiempo, el VAR entró en acción y cobró una dudosa mano del defensor del Taladro, Franco Quinteros, en el minuto 50 y Enzo Fernández terminó por capitalizar la decisión del árbitro para poner las tablas en el marcador.



En el minuto 66, Matías Suárez recibió una excelente habilitación por parte de Juan Fernando Quintero y terminó por romperle el arco a su ex compañero de equipo Bologna para ampliar la ventaja para River por 2-1.



Para continuar con las polémicas en la noche de la Copa de la Liga, Luciano Lollo, capitán de Banfield, fue expulsado por haber empujado a uno de los futbolistas millonarios y Pablo Echavarría le mostró la doble amarilla.



A pesar de contar con un jugador menos, los últimos quince minutos de juego estuvieron dominados por el cuadro local que empujó por medio de Galoppo y Álvarez para buscar la igualdad, aunque no lo consiguieron.



Con esta victoria, River Plate se posiciona como escolta a dos puntos de Racing en el Grupo A de la Copa de la Liga y esperan luchar por el liderazgo en la tabla de posiciones.