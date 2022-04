Cafiero: “Nadie está obligado a ser parte de un Gobierno en el que no coincide con el rumbo”

Al respecto, el ex jefe de Gabinete subrayó que “todos los que están trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el Presidente y con las decisiones que va tomando”.



Cafiero se pronunció así en medio de las tensiones entre el sector que responde a Alberto Fernández y el kirchnerismo, que se profundizaron luego de la aprobación de la ley de acuerdo con el FMI.



“Hay muchos compañeros que tienen poca notoriedad y la tratan de buscar a partir de dar declaraciones”, cuestionó el canciller en declaraciones al canal TN.



Mientras que planteó que también “hay funcionarios responsables” que trabajan para lograr la unidad de la coalición gobernante.



En ese sentido, admitió que el presidente Alberto Fernández tiene diferencias con Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner sobre la gestión, pero advirtió que ambos “representan y defienden el mismo modelo de país”.



“Cuando el Presidente llama hay que estar y cuando pide corregir los equipos de gestión hay que hacerlo”, dijo sobre los cambios en el en el equipo de ministros pasado que los desplazaron de la Jefatura de Gabinete.



Sobre la internas en el oficialismo, buscó suavizarlas al afirmar que “El Presidente dijo que prefiere tener un frente que debata y discuta hasta que se ponga de acuerdo, pero que sea diverso”.



“Los objetivos son similares. Yo puedo tener diferencias de mirada con Máximo (Kirchner), Cristina (Kirchner), con algún compañero de La Cámpora, pero te aseguro que el proyecto de país que ellos defienden y representan es el mismo que defiendo y represento yo”, insistió.



Y agregó: “La principal certeza es que el Gobierno de los ricos para los ricos no se vuelva a instalar en nuestro país. Hoy se expresa una derecha que hasta incluso tiene visos de antidemocrática y autoritaria y ese es el verdadero contrincante, no es un contrincante interno”.



Con respecto a cuándo podría generarse un encuentro entre el Jefe de Estado y la Vicepresidenta para limar asperezas, el canciller evitó dar precisiones: “No lo sé, pero han hablando muchísimo, tienen una relación de años. No creo que sea una cuestión determinante. Lo importante es si este gobierno trabaja para dar respuesta a la sociedad”.



FUENTE: NA.