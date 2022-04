Posadas: Triple colisión resultó con el vuelco de un vehículo sobre la avenida Tulo Llamosas

Al llegar al lugar observaron un vehículo que había volcado. Se trata de un Volkswagen Voyage el cual iba conducido por Alejandro M. de 47 años.





El conductor manifestó que un vehículo marca Peugeot 408 con gran velocidad, y por causas que desconoce, realiza una maniobra cerrándole el paso cruzando el semáforo en rojo por lo que debió realizar una maniobra para no impactar con los demas automoviles.





Debido a lo expuesto, colisionó contra la parte izquierda de un vehículo marca Fiat Uno al mando de Claudia M. de 49 años quien también impactó contra la parte trasera de un vehículo marca Fiat Way.





Afortunadamente pese a los númerosos automóviles involucrados no hubo que lamentar lesionados.