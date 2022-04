Herrera anunció la cobertura sanitaria integral para productores yerbateros de la provincia







👉 El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, encabezó este miércoles junto al vicegobernador, Carlos Arce, la presentación del Régimen de Cobertura de Salud Yerbatera que cubrirá, en una primera instancia, a unos 4 mil beneficiarios de la familia yerbatera. “Misiones ha tomado la decisión de estar al lado de su productor”, dijo Herrera Ahuad en Oberá.