Boca cayó ante Corinthians y complicó sus chances en la Libertadores

Boca volvió a mostrar repetidas falencias y cayó este martes por la noche frente a Corinthians por 2 a 0, en su visita a San Pablo, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en un partido disputado en el Arena Corinthians.



El mediocampista Maycon marcó los dos goles del Timao, a los 4 minutos del primer tiempo, de cabeza, y a los 33 del complemento, tras un veloz ataque.



Con este resultado, Boca complica sus chances en el grupo, dado que quedó con 3 puntos, al igual que Deportivo Cali de Colombia y Always Ready de Bolivia, que jugarán entre sí el próximo jueves en La Paz, ya que el líder es Corinthians con 6 puntos.



El próximo partido del conjunto dirigido por Sebastián Battaglia será el martes en La Paz, visitando a Always Ready.



El “xeneize” tuvo que ir casi todo el partido “desde atrás”, ya que a los 4 un centro perfecto de Fágner, encontró la cabeza de Maycon, quien le ganó la posición a Aranda para abrir el marcador.



El gol le jugó una mala pasada a los hombres auriazules, que debieorn en todo momento ir en busca del empate, frente a un Corinthians que tampoco mostró demasiado, pero al menos encontró juego asociado.



En esos primeros minutos Corinthians intentó abrir el campo por las bandas y en eso tuvieron mucho que ver los laterales, mientrasque Boca trató de pasar el sofocón, y Javier García salvó su arco en dos ocasiones.



La única clara de Boca llevó con un desborde de Medina, tras un pase de Salvio, pero Vázquez no pudo conectar cuando la pelota cruzó todo el área.



La experiencia de William y el ingreso de Roger Guedes, le dio al local una capacidad de conducción que Boca no encontró en los cambios que hizo Battaglia.



Casi aislado Vázquez, con un Oscar Romero jugando mucho a los pelotazos y un Juan Ramírez que no gravitó, la alternativa de Benedetto por el primero tampoco aportó demasiado.



Boca fue más intenciones que opciones reales frente al arco de Cássio, que en la segunda parte casi no tuvo trabajo, porque Corinthians se escalonó bien y no dejó lugar a nada.



Cuando Boca parecía que solo se iba a llevar un gol en contra, Guedes desbordó por la izquierda, Javier García dejó la pelota corta en el área chica y de arremetida Maycon estableció el resultado final.