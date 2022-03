Inflación de febrero seguirá siendo alta y en marzo se vienen aumentos que impactarán en el bolsillo

La tendencia de incrementos de precios de productos de consumo masivo no afloja y esta semana se conocerá el dato oficial de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, en la previa de lo que será otro mes complicado por los aumentos ya pactados en varios rubros.Según consultoras privadas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la inflación del segundo mes del año se ubicó en torno al 3,9%, un nivel similar al de enero pasado.En el primer mes del año, la división Comunicación (7,5%) fue la de mayor suba, impulsada por el aumento en los Servicios de telefonía e internet; seguida por Restaurantes y hoteles (5,7%), en la que se destacó el incremento de los servicios de alojamiento por las vacaciones estivales.En enero, la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,9%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. En este ítem lo más relevante fue el incremento de Verduras, tubérculos y legumbres, en la que se destacaron el tomate, la lechuga, la papa y la cebolla, entre otras.En el primer mes de 2022 también sobresalió dentro de la división el alza de Frutas, especialmente el limón y la naranja.En la inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández dijo que “la inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y sin ninguna duda es también la principal preocupación y el principal desafío que tiene el Gobierno”.En marzo, en tanto, ya rigen los aumentos en las tarifas del gas que permitirá incrementos de hasta 40 por ciento a usuarios. Se suman también los incrementos que alcanzarán a las cuotas de los colegios privados con un porcentaje de 17% en el inicio del período escolar. Y también, se repactan los alquileres que se estima superarán el 50 por ciento según la zona.Precios Cuidados y fideicomisosLa semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con dirigentes de diversas entidades agrupadas en la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). Allí se planteó la necesidad de desacoplar los precios de los alimentos en el mercado interno de los valores internacionales, ante el agravamiento de la tendencia alcista que experimentan por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.Durante el encuentro, Feletti remarcó que el país afronta una inflación monopólico o de góndola y otra internacional, y explicó que para combatir la primera se consolidó el programa +Precios Cuidados, y para la segunda se renovó el fideicomiso del sector aceitero y se prevé lanzar otro para el trigo, que es rechazado por el sector del agro.Como parte de las medidas que detalló,se relanzó el programa Cortes Cuidados, que garantiza el acceso a los siete cortes más consumidos -cuya exportación está prohibida- a precios inferiores a los del mercado.Aumento de la harinapara contener el impacto en el mercado local de la suba del precio internacional del trigo, que afecta los costos del sector panadero con un incremento de alrededor de 30% en la bolsa de harina de trigo 000, se analiza reforzar el fideicomiso, creado en principio para asegurar el abastecimiento y precio de 800.000 toneladas para alimentos básicos como fideos secos y harina, que se encuentran incluidos en el programa Precios Cuidados.La aceleración del precio internacional del trigo, que llegó a superar los US$ 400 desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania -países que representan casi el 29% de las exportaciones mundiales del cereal- , generó también tensiones en el precio de la bolsa de harina de trigo 000 que venden los molinos a las panaderías.Feletti, recordó que a mediados de febrero "acordamos con los panaderos y molineros el precio del pan francés en un rango de $ 220 a $ 260 el kilo con una bolsa de harina a $ 1.300", y que "ese acuerdo se está resquebrajando"."Hoy el fideicomiso para asegurar el precio de la harina y fideos con 800.000 toneladas de trigo es insuficiente con esta suba de precios", remarcó el secretario.