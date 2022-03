Herrera Ahuad, con el titular de YPF para bajar el combustible

“Me ha pasado documentos muy importantes a tener en cuenta, del relevamiento de Misiones. Yo le he expuesto cu谩les son las posturas y donde veo que se ha generado una cuesti贸n que es netamente discriminatoria para la provincia, con esas palabras se lo he dicho”, expres贸.



Herrera Ahuad coment贸 que el lunes tendr谩 una reuni贸n con el titular de YPF en la ciudad de Buenos Aires. “Seguramente habr谩 alguna novedad”, apunt贸. “Es el reclamo que me hace el pueblo de Misiones, no son ni los industriales ni los propietarios de estaciones de servicios. El que me hace, la persona que carga combustible todos los d铆as lo traslado directamente a quien es el responsable de ayudar y acompa帽ar en una pol铆tica que sea igualitaria para todos los argentinos”, sentenci贸.