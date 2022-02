Tiempo: martes con cielo parcialmente nublado y máxima de 35° C en Misiones







La Dirección General de Alerta Temprana prevé para este martes una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado y probables chaparrones aislados en Misiones. La temperatura mínima será de 24° C y la máxima de 35° C.



En su pronóstico extendido el organismo anuncia para este miércoles una jornada con nubosidad variable, calurosa y chaparrones aislados. La temperatura mínima será de 25° C y la máxima de 37° C