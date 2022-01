Se vienen días de extremo calor al país: en Misiones las temperaturas altas se mantendrán “normales”





👉 Desde este martes, Argentina se convertirá en el país más caluroso del planeta tierra en el que se haya visto, por una ola de calor extrema, que podría ser la más intensa registrada en los últimos años.





Según los modelos de proyección meteorológica, prevé que Misiones no se vea afectada por esta “extrema ola de calor” de más de 42ºC, pero si tendrá un período con temperaturas muy calurosas que no superarán la marca de 39ºC.



Durante los días (martes 11 al sábado 15 de enero) en que la “extrema ola de calor” estará afectando el resto de Argentina, en Misiones las temperaturas máximas rondarán entre los 36ºC y los 38ºC en la zona Sur, y entre los 35ºC y 37ºC en las zonas Centro y Norte, con una sensación térmica que puede llegar normalmente a los 40º en Posadas.



En cuanto a las temperaturas mínimas si estarán anormal para la época, con valores que rondaran entre los 24ºC y los 26ºC en la zona Sur, y entre los 21ºC y 24ºC en las zonas Centro y Norte.



En base a todo esto, Misiones no será afectada por esta extrema ola de calor sin precedentes, ni tampoco por una leve o moderada ola de calor, ya que las temperaturas previstas (por más que estén muy altas) no cumplen con los requisitos para una ola de calor.