La reactivaci贸n del PBI, que en 2021 recuper贸 toda la ca铆da de la pandemia, no derram贸 en el ingreso de las familias, que el a帽o pasado cay贸 4,2% con respecto al 2019, tomando en cuenta los salarios, las jubilaciones y las asignaciones familiares, seg煤n un an谩lisis de la consultora Eco Go. Analistas consultados por 脕mbito explican que se debe a la falta de d贸lares, la inflaci贸n, que se aceler贸 al 50,9%, y a la recomposici贸n del mercado laboral, con mayor presencia de trabajadores informales y cuentapropistas.











En 2021, los ingresos de las familias cayeron 0,6% con respecto al 2020, primer a帽o de la pandemia, cuando se hab铆an desplomado. Las 煤nicas mejoras se observan en los salarios, no as铆 en jubilaciones y asignaciones familiares. En tanto, en la comparaci贸n entre el 2021 y el 2019, 煤ltimo a帽o sin pandemia, la ca铆da es mayor: 4,2%. Los salarios cayeron 6,6% (-4,8% los registrados privados, -12,3% los registrados informales, -6,3% los p煤blicos y -12,7% los cuenta propistas). En tanto, las jubilaciones cayeron 3,7% en 2021 contra el acumulado de 2019.

En lo que hace al empleo formal, Menescaldi agreg贸: “Las mejoras salariales han sido todav铆a insuficientes para volver a los niveles previos”. Para el 2022, el analista consider贸 que podr铆a continuar la contracci贸n en el consumo de las familias, por el ajuste en tarifas, tipo de cambio y combustibles. Adem谩s, agreg贸 que la dificultad para mejorar la aceleraci贸n de los ingresos se debe a la falta de d贸lares: “El crecimiento va a estar limitado por las reservas internacionales, va a haber m谩s inflaci贸n y el consumo se va a tener que aplacar”, detall贸. Por cada punto que crece el PBI, la econom铆a local necesita u$s2.000 millones.



En tanto, las jubilaciones cayeron 6% en t茅rminos reales en 2021, y se encuentran 3 puntos por debajo de la prepandemia (2019), con una ca铆da del 23% contra 2015, seg煤n analiz贸 Luis Campos, coordinador del observatorio del derecho social de la CTA. Esta p茅rdida se da por la inflaci贸n y por el rezago de la f贸rmula de movilidad, explic贸 a este diario Sergio Rottenschweiler, investigador en temas de seguridad social de la Universidad de General Sarmiento.



En el primer a帽o de la ley de movilidad jubilatoria, con el aumento de diciembre, la movilidad de los jubilados y las asignaciones sociales como la AUH acumul贸 una suba del 52,67%, contra una inflaci贸n del 50,9%, seg煤n public贸 este jueves el INDEC. “Si ves punta a punta, la movilidad da m谩s, no as铆 cuando ves lo que pas贸 con los haberes en promedio”, detall贸 Rottenschweiler. Como ejemplo, puso el primer trimestre del 2021, cuando la movilidad otorg贸 una suba del 8,07%, basada en lo ocurrido entre septiembre y diciembre 2020, y la inflaci贸n del primer trimestre del 2021 fue del 13% “Ninguna f贸rmula te garantiza que los jubilados van a poder mantener su nivel de haberes si no se logra estabilizar la econom铆a y bajar la inflaci贸n”, detall贸.



En tanto, Claudio Lozano, director del Banco Naci贸n y miembro del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas, agreg贸 que otro de los motivos en la ca铆da del ingreso de las familias se explica por c贸mo se reconfigura el mercado laboral en la salida de la pandemia. “Hay un error si se confunde la recuperaci贸n de la actividad econ贸mica con la recuperaci贸n del ingreso familiar, ah铆 est谩 la p茅rdida en las elecciones”, afirm贸. “El empleo que se recupera en este per铆odo es dominantemente asalariado no registrado o cuentapropismo, por lo que la recuperaci贸n de las ocupaciones se da con bajos niveles de ingresos, y la composici贸n del mercado laboral queda peor que antes de iniciada la pandemia, con mayor informalidad”, agreg贸 el economista.



En el 煤ltimo informe de Lozano, se detalla que una cuarta parte de los trabajadores son cuentapropistas, mientras que en la poblaci贸n asalariada, un tercio son informales. Aun con trabajo, 1 de cada 3 ocupados son pobres. Con un mercado laboral con cada vez menos trabajadores registrados formales, Lozano consider贸 que las herramientas de mejoras de los ingresos, como las paritarias y el salario m铆nimo, no alcanzan. Desde la CTA contin煤an reclamando al gabinete econ贸mico fijar un “piso de ingreso” para los hogares a trav茅s de pol铆ticas como salario universal para informales y desempleados, con programas de empleo como el Potenciar Trabajos. “Podr铆as financiar una ampliaci贸n del consumo popular con 2 puntos del PBI, pero en la negociaci贸n con el FMI, estas propuestas se traban”, detall贸.



Fuente: 脕mbito.