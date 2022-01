Alerta máxima ante el riesgo de rotura de una represa en Brasil por las fuertes lluvias

Las autoridades brasileñas informaron del riesgo de rotura de una represa situada en la ciudad de Pará de Minas, en el estado de Minas Gerais, a causa de las fuertes lluvias y pidieron a la población abandonar la zona lo más rápido posible.



“Recomendamos a todos los vecinos que se encuentran cerca de la fábrica Carioca que salgan inmediatamente de sus casas debido al alto riesgo de rotura de la represa”, advirtió la alcaldía del municipio en un breve comunicado publicado en las redes sociales.



Asimismo, anunció que ya se han desplegado puntos de apoyo para los ciudadanos. “El objetivo es recibir a las familias que viven en las inmediaciones de la represa”, explicó. Hasta tres ciudades podrían verse afectadas. En todo el estado hay más de 135 urbes en situación de emergencia.



En un video que circula en las redes sociales se observa a un bombero pidiendo a los ciudadanos que tomen todas las precauciones necesarias. “Por el amor de dios. Estamos en la línea de fuego”, advierte, mientras asegura que hay un 99 % de posibilidades de que se rompa.

A Polícia militar e a defesa civil de Pará de Minas, na Região Central do Estado de Minas Gerais emitiu alerta máximo para os moradores do entorno da Usina Hidrelétrica do Carioca na noite deste domingo. #hojeemdia pic.twitter.com/wheKhwbQTh