Activan pago de hasta $1.500.000 para mujeres: últimos días para solicitarlo

Un programa que busca impulsar emprendimientos que reduzcan la brecha por desigualdad de géneros le otorga a mujeres hasta un millón y medio de pesos. Solo quedan algunas horas para inscribirse online y cobrarlo el próximo mes.Con la confirmación del Gobierno de que no habrá un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se han implementado programas de asistencia para mujeres y personas LGBTIQ+. Algunos de ellos fueron el Programa Acompañar, para quienes se encuentran en situación de violencia de género, y el, para que mujeres de barrios populares puedan refaccionar, agrandar o edificar su casa.En este caso, se trata del programa Emprender con Perspectiva de Género. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se entregará un acompañamiento económico a quienes lleven adelante un proyecto para fomentar la participación de mujeres y personas no binarias en las actividades productivas, para promover la independencia económica, el desarrollo y así mejorar sus condiciones de vida.De esta forma, se busca terminar con los estereotipos de género, como la concepción de qué trabajos son para los hombres y cuáles para las mujeres, por ejemplo.Deben estar liderados por mujeres.Deben fomentar la paridad de género en las actividades que realizan, contribuir al desarrollo productivo con perspectiva de género, impulsar ambientes laborales igualitarios y buscar la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.Deben destinar un determinado monto de su capital a la inversión en política de género.Fortalecer la equidad de género.Comunicar de manera inclusiva.Apuntar a mejorar la calidad de vida de las mujeres y/o personas de identidad de género no binaria.Respetar y/o valorar las diversidades sexuales.Estados del proyectoSe encuentran en proceso de planificación: son todos aquellos que aún no han hecho sus primeras ventas, ya que se encuentran en plena ideación. Para estos emprendimientos, el beneficio no podrá superar los $550.000.Se encuentran en estado inicial: son aquellos que iniciaron su actividad, pero necesitan de un impulso para consolidar su negocio. En este caso, el beneficio solicitado puede ser de hasta $1.500.000.Inscripción al Emprender con Perspectiva de GéneroLos emprendimientos que podrán solicitar el acompañamiento deberán:Estar inscriptos en el Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP).Poseer Certificado MiPyME vigente. Se puede solicitar en este link Contar con el asesoramiento técnico de una Entidad Especializada en Apoyo al Desarrollo Emprendedor (EEAE), anotada en el Registro de Incubadoras creado por la Resolución 24/2016.En caso de aprobación, habrá que presentar un seguro de caución.Hay tiempo para postularse hasta el 31 de enero a las 15, y se podrán efectuar en el link de trámites a distancia Fuente Baenegocio