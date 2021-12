Becas Progresar ampliadas: a quiénes beneficia y los requisitos







La ANSES, organismo a cargo de la Fernanda Raverta, junto al Ministerio de Educación son las dependencias encargadas de articular las Becas Progresar para jóvenes. Dónde anotarse.









La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ), organismo a cargo de la Fernanda Raverta, junto al Ministerio de Educación son las dependencias encargadas de articular las Becas Progresar para jóvenes. El programa se amplió a jóvenes de 16 y 17 años, medida que fue ya plasmada en el Boletín Oficial.



Se trata de un aporte económico con condicionalidades de matriculación, asistencia y rendimiento académico, y significa que cada joven recibe 5.677 pesos mensuales en 12 cuotas: se cobra el 80 por ciento todos los meses y el 20 por ciento restante al finalizar el período.







Becas Progresar con bono de conectividad



ANSES y el Ministerio de Educación activó este viernes 10 el calendario de cobro de diciembre 2021 para las y los estudiantes inscriptos en las Becas Progresar junto con el pago del bono de $ 1000 de Conectividad.



La prestación que se extendió por 12 meses, alcanza también a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) que sean parte del beneficio, según la terminación del DNI.

¿CUÁNTO PAGAN LAS BECAS PROGRESAR?

$ 3600: es el monto para el nivel obligatorio y para quienes hagan cursos de Formación Profesional durante 6 meses.

De $ 3600 hasta $ 4600: el monto para los estudiantes universitarios.

$ 3800: quienes hagan un nivel terciario y estén en sus últimos años.

De $ 5000 a $ 8000: para todos los estudiantes de enfermería en un nivel terciario y estén en último año.

De $ 5000 a $ 9700: para los estudiantes universitarios de enfermería.

Cuáles son los requisitos para las Becas Progresar



Para cobrar el monto de $3.600 mensual y el bono por conectividad de $1.000, los postulantes a Progresar Trabajo deben cumplir con lo siguiente:

Ser argentino nativo; naturalizado o extranjero, con residencia legal de dos años en el país y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijos menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Para el caso de jóvenes que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior, la edad se extenderá hasta los TREINTA (30) años inclusive.

Quedan excluidos y excluidas de acceder al Programa los y las jóvenes cuando la suma de sus ingresos y los de su grupo familiar sea superior a TRES (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles, con independencia de la conformación del grupo familiar, a excepción de que los y las jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478”.





Cómo inscribirse: declaración jurada para las Becas Progresar





Ingresar a "Atención Virtual de ANSeS", ahí se va a pedir el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Apretar la opción de "Iniciar Atención" y seleccionar "Asesoramiento o consulta".

Dirigirse a "Progresar: actualización de datos"

Subir foto del DNI de ambos lados.

Detallar los motivos de la solicitud de la inscripción a la beca con los datos específicos de los ingresos del postulante y su familia y enviar.