Malvinas: “Vamos a pelear hasta que vuelvan a ser nuestras”, dijo Fernández









El presidente se mostró firme ante la decisión política de intentar recuperar diplomáticamente las Islas Malvinas y aseguró que peleará hasta que vuelvan a ser argentinas.



























El presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó este viernes a varios dirigentes de Juntos por el Cambio durante un acto vinculado a la soberanía de las Islas Malvinas, al sostener que no las van a “cambiar ni por vacunas ni por deudas”.



“Las Malvinas son, fueron y serán argentinas, mal que les pese a algunos”, lanzó al encabezar el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años” junto al canciller Santiago Cafiero.



En este sentido, el jefe de Estado expresó: “No cabe ninguna duda del derecho que nos cabe sobre esas tierras. Algunos las minimizan esas tierras, las ven tan alejadas, que hasta se animan a decir que paguemos vacunas entregando las islas. Me asombra que lo digan en púbico, qué impactante, porque en esas islas quedaron las vidas de centenares de argentinos”.



Así, puntualizó: “A las Malvinas no las vamos a cambiar por vacunas, ni por deudas”, y remarcó que peleará hasta que las islas vuelvan a ser argentinas, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra todos los 20 de noviembre.



“Vamos a pelear hasta que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Y si a alguno se le ocurrió otra idea que la vaya abandonando, porque no es un Presidente que está decidido, es la argentinidad toda la que quiere recuperar ese pedazo de tierra que nos robaron y que es nuestra”, subrayó el mandatario argentino.



Y enfatizó: “En esa tierra murieron muchos argentinos y, por el deber que tenemos moralmente de reivindicar a esos argentinos, no vamos a parar hasta que las Malvinas vuelvan a ser argentinas”.



Luego de responderle indirectamente a Patricia Bullrich, añadió: “Cuando hablamos de soberanía, siempre terminamos hablando de Malvinas, porque allí está nuestra soberanía territorial quebrada, rota, mancillada. Que nadie nunca nos robe el amor por Malvinas, que nunca nadie nos quite el derecho que tenemos sobre esa tierra”.



“Con qué facilidad olvidamos lo que esas islas representan para la Argentina. El esfuerzo, la vida que dejaron allí cientos de compatriotas a los que les pedimos ‘vayan y recuperen esas islas’, en un momento de la Argentina políticamente muy alocado. La locura no estaba en quienes peleaban, sino en quienes mandaban en la Argentina”, comentó.



Por último, el jefe de Estado cerró: “Tenemos un deber con la memoria de cada uno de los que fueron a Malvinas. Vamos a seguir trabajando, por la vía diplomática, tratando de convencer al mundo de que las Malvinas son argentinas”.



“El desafío que tenemos el año que viene, a 40 años de Malvinas, es que entendamos cabalmente qué significa ser soberanos. Que la palabra Patria existe, que no es una palabra vieja. Que ser parte ser parte de la Patria es lo que nos vincula. Que ser soberanos no es otra cosa que la posibilidad de recuperar el derecho a decidir por nosotros mismos”, concluyó.