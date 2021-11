Cristina Kirchner será operada este jueves: le harán una histerectomía

La vicepresidenta Cristina Kirchner será sometida este jueves a una intervención quirúrgica para extirparle el aparato reproductivo en el Sanatorio Otamendi.Así lo confirmaron fuentes de su entorno, que revelaron que será sometida a una histerectomía completa, una operación programada y que no responde a ninguna emergencia médica.Se espera que la ex presidenta permanezca internada entre tres y cinco días para su recuperación, que luego continuará en su domicilio. La intervención quirúrgica a la que se someterá la Vicepresidenta fue manejada en absoluta reserva y recién se conoció este miércoles, horas antes de concretarse su internación.Coindice con el tramo final de la campaña electoral del Frente de Todos de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, por lo que se desprende que la ex mandataria no sería parte activa de los últimos días de actividad proselitista.La histerectomía es un procedimiento quirúrgico a través del cual se extirpa el útero y, eventualmente, los ovarios y las trompas de falopio de la paciente.

Si bien no trascendió el motivo que originó la decisión médica de someter a la Vicepresidenta a esa intervención, se trata de algo por lo que también había pasado en 2014 su madre, Ofelia Wilheim.Cuando era presidenta de la Nación, Cristina Kirchner fue internada en 2012 en el hospital Austral por una operación de tiroides.Un año después, debió ser intervenida en la Fundación Favaloro por un hematoma subdural.