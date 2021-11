ANSeS: AUH, jubilaciones, pensiones y AUE, quiénes cobran hoy lunes 8 de noviembre

-ANSeS continúa con los pagos del cronograma de noviembre. Qué jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y AUE cobran este lunes 8 de noviembre según su terminación de DNI.







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continúa con los pagos de noviembre del calendario 2021 para jubilados y pensionados, asignaciones familiares, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).🔔 -También sigue con el cronograma de pagos para la Asignación por Prenatal y Maternidad, la Prestación por Desempleo, Asignaciones de Pago Único y las Pensiones No Contributivas (PNC).

JUBILADOS Y PENSIONADOSEste lunes 8 es el turno de jubilados y pensionados con ingresos hasta $ 29.135 y cuyos DNI terminen en 0 podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a noviembre en las sucursales bancarias por ventanilla.También hoy cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos finalizados en 0, y de la Universal por Embarazo (AUE) terminados en 0, todas con tarjeta de débito, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

ANSeS informó que desde el lunes 8 de noviembre hasta el 9 de diciembre, se pagan las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todos los documentos.El organismo previsional recordó que si bien no tienen que solicitar turno para cobrar este beneficio, deben acercarse a la entidad bancaria únicamente en la fecha asignada.En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Hoy cobran Madres de 7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados en 0, no poseen la tarjeta plástica y reciben el dinero en la misma cuenta de la prestación.Los jubilados con haberes que no superen $ 29.135 cobrarán a partir del:Lunes 8 de noviembre: DNI terminados en 0Martes 9 de noviembre: DNI terminados en 1Miércoles 10 de noviembre: DNI terminados en 2Jueves 11 de noviembre: DNI terminados en 3Viernes 12 de noviembre: DNI terminados en 4Lunes 15 de noviembre: DNI terminados en 5Martes 16 de noviembre: DNI terminados en 6Miércoles 17 de noviembre: DNI terminados en 7Jueves 18 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9Las Jubilaciones y pensiones con ingresos superiores a $29.135 comenzarán a cobrar a partir del:Viernes 19 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1Martes 23 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3Miércoles 24 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5Jueves 25 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7Viernes 26 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9