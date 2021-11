Abel Pintos arrasó en Apóstoles en una noche a puro coro

-

El cantante fue el broche de oro de la cuarta jornada de la Fiesta de la Yerba Mate. Un repaso por sus discos en casi 30 canciones y más de dos horas de recital





Misiones siempre fue testigo del crecimiento de numerosos artistas que pisaron sus festivales en distintas etapas de su carrera. Es que la calidez de su gente hace que la Tierra Colorada los atraiga como a un imán.Abel Pintos pisó por primera vez un escenario en la provincia cuando apenas era un niño y regresó, una vez más, el sábado en el marco de la 43ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba en Apóstoles, ya conociendo las bondades de ser padre y para presentar su nuevo disco El amor en mi vida, reflejo del momento que atraviesa a nivel personal.

Una multitud lo esperó desde temprano, tanto los que pagaron la entrada por un lugar privilegiado como los que apostaron su silleta más alejados del escenario, pero asegurándose poder escuchar la voz de su ídolo y divisarlo, aunque sea un poco.Y el público no quedó decepcionado porque el cantante bahiense les regaló casi 30 canciones por más de dos horas, en un recorrido por álbumes como Abel, 11, Reevolución, Cien años, Todos los días un poco, La llave, Sueño dorado y su más reciente lanzamiento discográfico.“No paro de pensar y sentir de alguna forma cómo muchos temores míos se están destruyendo. Lo que más me angustió en lo personal durante todo el horror, el encierro y la incertidumbre, era pensar cuándo íbamos a poder volver, no solamente a compartir música en directo y presencial, sino -y sobre todas las cosas- en este marco tan especial como lo son las fiestas nacionales en nuestro país, que significan tanto para la música, para la idiosincracia, para el orgullo de la gente de cada pueblo”, dijo Abel dirigiéndose a su audiencia, que le respondió con coreos de su nombre, aplausos y silbidos.Cuando la euforia popular e impávida de música lo dejó continuar, sostuvo: “No puedo creer que estoy acá esta noche, no puedo creer esta postal. Les doy las gracias a ustedes por invitarnos y a Dios por permitirnos respirar un poco y recuperar las cosas que nos hacen bien”.