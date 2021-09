Pagos de Anses: quiénes cobran hoy viernes 3 de septiembre



El organismo previsional pagará este día las Pensiones No Contributivas y el Programa Alimentar



















La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa su calendario del mes de septiembre con el pago de las prestaciones correspondientes al viernes 3. El organismo que dirige Fernanda Raverta pagará este día las Pensiones No Contributivas y las cuotas del Programa Alimentar establecidas para la fecha, según la terminación del DNI de sus titulares.



Quiénes cobran el 3 de septiembre



El cronograma del organismo previsional permite a los beneficiarios conocer su fecha de cobro, siguiendo el orden de la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).



Pensiones No Contributivas: DNI terminado en 4 y 5.

Programa Alimentar: DNI terminado en 4 y 5.



Si todavía no comenzó el período de pago de su prestación o quiere conocer las fechas de cobro, consulte el calendario completo de Anses para septiembre.