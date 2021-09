¿Accidente o asesinato?: investigan la muerte de una modelo que cayó por una escalera en un country de Córdoba

Elinna Rolón, de 30 años, murió el 25 de agosto tras pasar una semana internada en grave estado. Su familia se presentó como querellante















En la madrugada del jueves 19 de agosto pasado, Elinna Rolón, una modelo publicitaria de 30 años, fue a una reunión con su mejor amiga y otros dos hombres en una casa del barrio privado Cuesta Colorada en la ciudad de La Calera, a 20 kilómetros de la capital de Córdoba.



Cerca de las 3 de la mañana, en circunstancias que aún se investigan, Elinna cayó por las escaleras de la casa desde un primer piso hasta la planta baja, a una altura de aproximadamente cuatro metros, y sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo.



El miércoles 25, una semana después, la joven falleció en el Hospital Misericordia, donde había sido internada.



Si bien desde un principio se habló de un accidente trágico en el contexto de una reunión social amistosa, la familia de Elinna puso en duda el episodio y solicitó que se investigue la caída de la joven para descartar que no haya sido un homicidio o una muerte a partir de una negligencia en la estructura y diseño de la casa donde cayó.



La investigación está en manos del fiscal Juan Pablo Klinger, en una causa que todavía sostiene la calificación de “muerte dudosa” y no tiene ningún imputado. En los últimos días, sin embargo, la familia de Elinna -sus padres, sus hermanos y su gemela- se presentaron como querellantes con el patrocinio del abogado Carlos Nayi y solicitan que el hecho se investigue “a fondo” para “poder hacer el duelo en paz”.



“Quieren saber si fue un accidente o si se trata de un hecho que merece algún tipo de responsabilidad penal. ¿Había medidas de seguridad en la escalera? ¿Hubo intencionalidad de hacerla caer? ¿O simplemente se trató de una mala jugada del destino?”, señaló el abogado en diálogo con el sitio El Doce.



Ninguna de las tres personas que estaban con ella en el momento de la caída fue llamada a declarar. La razón, según explica Nayi, es que los investigadores esperan reunir más pruebas para definir si son citados como testigos o potenciales imputados.



Una primera versión extraoficial de lo que pasó -brindada por su amiga y los otros dos sujetos presentes en la casa ese día- es que la joven habría perdido el equilibrio por la rotura del taco de uno de sus zapatos, lo que ocasionó la caída desde la escalera que lleva a la planta superior de la casa, que, además, no tenía barandas.



La familia de Elinna, sin embargo, sospecha de esa explicación y exige que se investigue exhaustivamente el desarrollo de la muerte “descontextualizada” de la joven para determinar si hubo alguna responsabilidad por parte de sus acompañantes por acción directa o, por negligencia.



Así, según explicó el abogado Nayi, se podrá definir si se trató de un “accidente, un homicidio culposo o un hecho criminal doloso”.



Elinna nació en la provincia de Formosa, donde fue bailarina de la comparsa “Bella Flor”, pero se había mudado a Córdoba en el año 2009, donde trabajaba como empleada de comercio y modelo publicitaria.



Tras la confirmación de su muerte, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en Córdoba la despidieron en redes sociales sin hacer mención a las circunstancias en que se produjo su muerte.



“Te voy a extrañar todos los días de mi vida. Sé que desde arriba me vas a guiar y brindarme todas tus energías lindas que tenías. No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué a vos? Si eras la persona más buena del mundo. descansa en paz hermana de la vida. Te quiero”, escribió un amigo de la joven.



“Me pregunto donde quedan tus sueños, tus proyectos, tus incansables ganas de vivir amiga. Te llevas un pedazo de mi corazón, me dejas partido al medio sin entender porqué la vida te arranca de mi y de todos los que te amamos”, publicó también otro de sus amigos. “No tengo palabras para explicar cómo me siento en este momento, no lo entiendo, es una locura que no tiene explicación”, fue otro de los mensajes de sus amigas cercanas.



También hizo una publicación Arnaldo Barrios, intendente de Estanislao Del Campo, su pueblo natal en Formosa: “Participamos con profundo pesar el fallecimiento de Elinna Rolon. Acompañamos a familiares y seres queridos, ante tan triste pérdida. ¡Cristiana resignación a toda la familia!”.



El expediente, mientras tanto, sigue su trámite.