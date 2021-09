La Selección llegó a la Argentina tras el escándalo en Brasil y ya piensa en Bolivia

Gracias a la gestión del embajador Daniel Scioli, el plantel logró abordar completo el vuelo charter en San Pablo. Los futbolistas quedarán concentrados en el predio de Ezeiza a la espera del duelo del jueves.



















Tras escandalosa suspensión del clásico ante Brasil, el vuelo charter que trasladó a la selección argentina aterrizó a las 0.20 en el aeropuerto de Ezeiza. El combinado albiceleste quedará concentrada en el complejo de la AFA pensando en el choque del próximo jueves ante Bolivia en el Monumental, en el que será el primer partido con público desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Sin pasar por el hotel, el seleccionado argentino se marchó del Arena San Pablo al aeropuerto, tras permanecer por casi tres horas en el vestuario a la espera de garantías tras el escandaloso final del partido ante Brasil, que apenas duró cinco minutos. El fútbol sudamericano quedó envuelto en un papelón del que tanto la Conmebol, la AFA y hasta la Confederación Brasileña intentaron despegarse.

El clásico sudamericano, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, terminó abruptamente cuando autoridades sanitarias locales (Anvisa) ingresaron al campo de juego para intentar llevarse a los jugadores Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía. El partido se suspendió y los jugadores se recluyeron en el vestuario. “Si se querían llevar a alguno de mis futbolistas no lo iba a permitir”, dijo el entrenador Lionel Scaloni.

La postura del seleccionado argentino era clara y quería garantías para irse sin problemas. Los dirigentes argentinos pretendían que los cuatro futbolistas que llegaron del Reino Unido (son los acusados de haber falseado la declaración al ingresar a Brasil) pudieran marcharse junto al resto de la delegación. En ese sentido, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, le afirmó a TN cuál fue su intervención: “Pedí que facilitaran el regreso del seleccionado. No veo intencionalidad política”.

En tanto, el presidente interino de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, aseguró hoy que los cuatro jugadores argentinos estaban autorizados a jugar el partido por las Eliminatorias Sudamericanas y que después iban a ser deportados del país. El titular de la CBF criticó el accionar de la Anvisa que interrumpió el superclásico a los pocos minutos y calificó como “lamentable” lo que sucedió en el estadio Arena Corinthians. ”Todos se asustaron. Brasil-Argentina despierta interés en todo el mundo. Según sabemos, la Anvisa hace tres días está acompañando a la selección de Argentina”, comenzó Rodrigues en su relato a la transmisión oficial.

”Nos extrañó que lo esperaron a hacerlo después que comenzó el partido. Antes del inicio, el delegado del partido nos dijo que podían jugar, y después iban a ser deportados. Pero después, por un motivo que la CBF no sabe, cambiaron”, agregó el presidente interino de la CBF sobre el accionar de la Anvisa.

”Nosotros respetamos siempre los protocolos. En ningún momento quisimos hacer cualquier tipo de subterfugio para no cumplir la legislación”, completó Rodrigues.

¿Quién fue el brasileño que entró a la cancha? Se trataría de un policía federal que formaba parte de la comitiva sanitaria, que fue hasta el hotel argentino -primero- y luego al estadio para ubicar a los cuatro futbolistas argentinos. Fuentes allegadas al seleccionado nacional indican que pudieron constatar que estaba armado y llevaba una pistola debajo de su remera azul.

En declaraciones a la transmisión del canal Globo, el presidente de la Anvisa, Antonio Barra Torres, explicó que la delegación argentina había sido notificada que los 4 jugadores deberían permanecer aislados en el hotel y aseguró que los agentes de la Policía Federal que fueron a constatar que ellos estuvieran allí, se encontraron con que habían salido para el estadio.

“Llegamos a este punto porque nada de lo que Anvisa ordenó fue cumplido. (Los jugadores) tuvieron orientación para permanecer aislados en el hotel para aguardar la deportación. Pero no cumplieron’', dijo Antonio Barra Torres, presidente de la Anvisa.

“Se constató el no cumplimiento del aislamiento, los jugadores dejaron el hotel y fueron al estadio. La policía federal constató la ausencia de los cuatro jugadores, e infelizmente se dio esa situación bastante desagradable. Tuvimos que actuar para hacer cumplir la ley”, concluyó.

En las próximas horas, todo el plantel de Scaloni viajará hacia la Argentina. Habrá que aguardar las sanciones que dispondrán la Conmebol y la FIFA para Brasil.