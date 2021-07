El Gobierno de Misiones evalúa el incremento de las tarifas de la VTV

Los centros de verificación técnica presentaron una nota en junio solicitando una suba del 35%. Aseguraron que “las tarifas están atrasadas y los insumos se cotizan en dólares”.





Los centros de verificación técnica presentaron una nota en junio solicitando una suba del 35%. Aseguraron que “las tarifas están atrasadas y los insumos se cotizan en dólares”.





Los centros de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de Misiones presentaron el mes pasado una nota solicitando una readecuación de la tarifa en un 35%. En tanto, desde el Gobierno de la Provincia están analizando esta posibilidad de incrementar el valor de la oblea.





“Se está evaluando, estamos en época como todos los años”, indicaron a PRIMERA EDICIÓN desde el Gobierno, pero aclararon que todavía no estaba la disposición que saldría en tres semanas.



Por su parte, Carlos Julio Dip, responsable de la VTV El Zaimán, habló sobre la necesidad de que se apruebe el aumento y comentó cómo se desarrolla la actividad hoy en día. “Todos los concesionarios de VTV solicitamos un cambio en la tarifa porque está un poco atrasada. Presentamos el pedido al Ministerio de Gobierno”, señaló a este diario.



Agregó que “esperamos que esto se concrete lo más rápido posible dado la necesidad que tenemos de actualizar este cuadro tarifario que ya viene rezagado hace bastante años por la inflación y los avatares económicos”.



En este punto, Dip señaló que “normalmente teníamos una actualización anual. La última se dio hace unos 10 meses y había sido un incremento bastante chico, por eso necesitamos un aumento debido a las continuas subas de los insumos”.



Explicó que “se debe tener en cuenta que los insumos que hacen mover a la estructura mecánica y electromecánica son cotizados a valor dólar”.





Mencionó que “solicitamos un promedio del 35%, esto cubre una parte de lo que no se actualizó años atrás. Hay que tener en cuenta que todo aumenta”; y adicionó que “lo importante es que la comunidad sepa que los precios pueden variar en estos días”.



En el caso de que dicho porcentaje sea aprobado por el Gobierno, Dip deslizó que la tarifa más baja para un auto sedan que hoy está en $1.300 pasaría a $1.800. “Es una diferencia chica para lo que son los avatares económicos del país como a nivel empresarial”, apuntó.



Las demás tarifas actuales rondan en $1.560 para un vehículo mediano (pick up) y las unidades pesadas como son los ómnibus y camiones tienen un valor de $2.000.





Trabajos y controles



En lo que respecta al trabajo, Dip comentó que “estamos con muchos altibajos”.



Recordó, por otro lado, que siguen vigentes los turnos online. “Se está trabajando bien, pero lo que vemos es que hay muchos faltantes en los turnos; es decir que sacan turnos y no acuden”, señaló.



En lo que refiere a los problemas que presentan los vehículos, especificó que “entre los más comunes están los problemas en el sistema lumínico, la estructura mecánica como ser los frenos y la suspensión”.



Explicó que a los autos que presentan algún problema “se entrega un condicional donde se apuntan los motivos por el cual debe regresar y se deja asentado por escrito lo que debe corregir y, en 30 días se debe presentar de nuevo. Una vez que se compruebe que todo está bien se hace entrega de la documentación definitiva”.









Fuente Nota Primer Edicion