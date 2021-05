Motos: multas por estacionar en lugares indebidos alcanzarán los 101 mil pesos





Así lo contempla la penalidad establecida en la ordenanza aprobada en noviembre último y que se aplicará cuando culmine la demarcación de los espacios en el microcentro.





La Asociación de Motociclistas de Misiones expresó su disconformidad con la puesta en vigencia, “en las condiciones actuales”, de la Ordenanza XVIII Nº 278 que fuera aprobada el 26 de noviembre del año pasado y que estipula duras penalidades a quienes estacionen fuera de las áreas demarcadas en el microcentro y que pueden alcanzar los 101 mil pesos.



Pidieron, como institución, ser escuchados por el Ejecutivo, ampliar la cantidad de espacios para estacionar, modificar la normativa e incluir el SEM opcional para motos entre otros puntos.



El titular de la entidad que nuclea a los motociclistas, Alejandro Melgarejo, advirtió a PRIMERA EDICIÓN que “quienes utilizamos este medio de transporte en Posadas vamos a tener un grave problema en las próximas semanas. Después de tres años se están demarcando los lugares exclusivos para motocicletas de forma notablemente visible, algo que nos parece genial pero que no tiene un correlato con la realidad, la cantidad de estos vehículos que hoy circulan siguen en aumento”.



Indicó que “en una reunión virtual (Zoom) el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad y representantes del Concejo Deliberante nos informaron arbitrariamente que luego de finalizado el proceso de pintura de los espacios exclusivos comenzarían a multar a las motos que estacionen fuera de estos espacios. A eso se suma que no tienen previsto ampliar estos lugares y ningún tipo de mecanismos para espacios alternativos. Desde la Asociación nos encontramos ante una falta total de diálogo y consideramos la imposición de medidas como retrógradas y que de nuevo castigan al trabajador”.



Melgarejo remarcó que “adjuntamos un proyecto alternativo y superador en el cual contemplaría dentro del SEM las motocicletas estacionadas fuera de las grillas exclusivas. Estacionar a 45 grados entre automóviles no es apto por lo que mediante un Anexo les damos referencia técnicas de por qué las motocicletas sólo deberían estacionarse en la mano izquierda sobre la calzada y en la misma orientación que los automóviles, guardando las distancias para realizar las maniobras necesarias para un correcto estacionamiento de los demás vehículos”.





Detalló, entre otros aspectos, que las motocicletas traen la muleta (pata de apoyo) lateral del lado izquierdo, con el grado de inclinación mayor, con el propósito de evitar así la caída del vehículo.





Buscar el equilibrio



Para el referente de los motociclistas “es sumamente necesario el diálogo, es el camino mediante el cual esto se puede resolver porque hay alternativas, buscar puntos de equilibrio y rehacer la ordenanza vigente porque no contempla aspectos técnicos sobre el estacionamiento de una motocicleta ni prevé mecanismos de actualización”.



“Somos legítimos usuarios de motocicletas y buscamos la convivencia vial. Estamos en estado de alerta por esta situación y por el comportamiento impulsivo y anti moto de medidas de este tipo. Se debe mantener el carácter social de los espacios gratuitos de motos orientadas al trabajador que opta por un medio de transporte económico y amigable con el medio ambiente”, concluyó.





Sanciones entre 42 y 1000 UF



La Ordenanza XVI N° 17 “Régimen de penalidades para infracciones de tránsito”, establece en el artículo 5, inciso “C” prevé: C) estacionar en lugares prohibidos en forma antirreglamentaria, sobre la vereda o entrada y salida de cocheras, de 42 a 1.000 UF; “lo cual implica multas de hasta 101 mil pesos, porque esas unidades deben multiplicarse por el precio del combustible vigente, incluso contempla el secuestro del vehículo”, explicó Melgarejo.



“De esta forma, incluso si tomamos el monto intermedio de la multa de 52.621 pesos y de secuestrarle el vehículo que digamos que es el único que posee la familia, tendrían que pagar una multa mayor a los ingresos mensuales de la familia y el sostén de la misma quedaría sin su medio de movilidad principal, algo descabellado”, remató.

Nota por PRIMERA EDICIÓN