El Gobierno suspenderá el feriado puente del 24 de mayo

El Gobierno decidió suspender el feriado puente que estaba previsto para el lunes 24 de mayo con el argumento de que busca “desincentivar la circulación” en el marco de la segunda ola de coronavirus que azota al país.Según adelantaron a Infobae, el puente suspendido del 24 pasará para agosto. El objetivo es evitar que se descontrole la circulación el último fin de semana de mayo, pero que las industrias que dependen del turismo no pierdan la posibilidad de que los viajeros visiten esos destinos. De acuerdo a las previsiones oficiales, a esa altura de agosto la situación epidemiológica será otra y habrá más actividades habilitada.Esta tarde, el Gobierno resolvió que lo mejor para evitar el movimiento de personas era postergar el día festivo del 24 que había sido establecido en noviembre del año pasado con el decreto 947/2020 para complementar el feriado del martes 25 de mayo, cuando se conmemora la Revolución de Mayo de 1810.Lo que el Gobierno busca evitar con esta decisión es que millones de turistas se movilicen por el fin de semana largo luego de lo que sucedió en Semana Santa , cuando más de 4,2 millones de turistas y excursionistas viajaron por la Argentina por la celebración de las Pascuas.En ese contexto, el Ejecutivo nacional y los provinciales habían reforzado los controles para evitar la suspensión del turismo en esos días ya que es una gran fuente de ingreso para decenas de provincias. “Esta decisión que tiene que ver con cuidar el impacto económico que tiene una actividad tan importante como el turismo, pero también con la posibilidad de que los argentinos puedan disfrutar del tiempo libre”, sostuvo en ese momento el ministro de Turismo Matías Lammens.El 24 de mayo era uno de los tres feriados con fines turísticos que el Ejecutivo había establecido este año: los otros dos son el viernes 8 de octubre (se complementa con el lunes 11, cuando se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural), y el lunes 22 de noviembre (va de la mano del Día de la Soberanía Nacional, que se celebrará el sábado 20).El calendario de feriados que había establecido el Gobierno en noviembre del año pasadoMás allá del 25 de mayo, este año todavía quedan diez feriados: domingo 20 de junio (Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano); lunes 21 de junio (Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes - se traslada del 17/6); viernes 9 de julio (Día de la Independencia); lunes 16 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - se traslada del 17/8); viernes 8 de octubre (Feriado con fines turísticos); lunes 11 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural - se traslada del 12/10); sábado 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional); lunes 22 de noviembre (Feriado con fines turísticos); miércoles 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María); y sábado 25 de diciembre (Navidad).Tras la decisión del Ejecutivo de suspender el feriado puente del 24, resta saber qué sucederá con los otros dos días que habían sido establecidos con el mismo objetivo de fomentar el turismo, el viernes 8 de octubre y el lunes 22 de noviembre.En el 2020, los feriados “destinados a promover la actividad turística” fueron también tres: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. En todos los casos funcionaron como “puentes” para conformar fines de semana largos.En esa ocasión, se aclaró que se trataban de feriados y no de “días no laborables”, como sucedió en años previos, por lo que los organismos y compañías del Estado y las empresas y negocios privados quedan obligados a otorgarles el día a sus empleados o, en caso contrario, liquidarlo según lo establece la ley.En total, el año pasado hubo 16 feriados, además de los tres “puente” mencionados, sin incluir los de Carnaval, que se celebraron antes del Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, y cayeron el lunes 24 y el martes 25 de febrero.