Calendario de pagos de la Anses para este lunes -











La Anses informó que este lunes se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, y los programas Hogar y Alimentario PAMI.



Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino









Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 5 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 23.120 pesos.



En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 5.









Asignación por Embarazo



Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación por Embarazo las titulares con documentos finalizados en 5.



Asignaciones por Prenatal y por Maternidad



Las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 8 y 9 perciben hoy su prestación.









Programa Hogar



La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Cobran hoy este beneficio las personas con documentos finalizados en 5.



Programa Alimentario PAMI



En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos finalizados en 5 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 23.120 pesos. Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa-alimentario.