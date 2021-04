Agricultor preso: “El ladrón le apuntó a la cabeza a mi mamá, y ahí mi papá le disparó”





-Lo dijo a este Diario la hija del agricultor de 65 años que fue detenido el sábado a la noche, tras matar de un tiro a un presunto asaltante. Buscan a un supuesto cómplice del fallecido.

Fuente Créditos Nota Por Primera Edicion

Un agricultor de 65 años mató de un disparo en la cabeza a un hombre que según testigos lo estaba asaltando en su casa junto a un cómplice, el pasado sábado a la noche en esta localidad.

“Fue todo en un abrir y cerrar de ojos. Mi madre me contó que el ladrón le estaba apuntando desde muy cerquita y a la cabeza, y le dijo ‘si vos te movés te pego un tiro’, entonces mi padre, que vio todo desde una ventana, le disparó”, relató a PRIMERA EDICIÓN Sonia (22), la hija de la pareja que fue víctima del fallido atraco.

El hombre que perdió la vida en el hecho fue identificado por la policía como Sergio Gustavo Presli, de 31 años y era oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Todo sucedió en una vivienda del lote 76 de Salto Encantado y según lo investigado por efectivos de la comisaría local, eran las 21.30 cuando Presli, junto a otro individuo irrumpieron en el domicilio del trabajador rural para presuntamente robarle dinero a punta de pistola.

En esas circunstancias, el propietario del inmueble efectuó un disparo desde una habitación que impactó en la cabeza de uno de ellos y le provocó la muerte, en tanto que el otro sospechoso se dio a la fuga. Hasta anoche ese hombre no había sido identificado.

En la escena, se incautaron dos armas de fuego calibre 22 y una motocicleta, en la cual se cree se trasladaban el fallecido y su cómplice. Por disposición del juez de Instrucción 2 de la ciudad de Oberá, Horacio Alarcón, el autor del disparo fue notificado del inicio de una causa en su contra por “homicidio” y quedó detenido.

Se estima que entre hoy y mañana podría ser indagado por el magistrado. Mientras tanto, el cuerpo del occiso fue trasladado a la Morgue Judicial para su correspondiente autopsia. Se continúa con la investigación a fin de capturar al otro involucrado en el hecho.

El ardid de la motocicleta rota



“Cuando llegué al lugar ya había llegado la policía, pero pude hablar con mis padres. Me contaron que a esa hora se detuvieron dos desconocidos frente a su vivienda, ambos con barbijos”, señaló la hija del agricultor.

Luego agregó que “mi padre salió a ver que necesitaban y le dijeron que se les pinchó la rueda de la motocicleta y que querían dejarla en el lugar. Mi progenitor aceptó ayudarles, por solidaridad. Entonces uno de ellos le pasó la llave de la motocicleta, y de repente lo agarró del brazo”.

“Comenzó un forcejeo. Mi papá se zafó y corrió hacia el interior de la vivienda y en esos segundos uno de ellos ingresó por un pasillo y le apuntó a la cabeza a mi madre. Eso lo observó mi padre desde la ventana de una de las habitaciones, entonces le disparó. El otro ladrón, al ver que su cómplice fue baleado, saltó un tejido y escapó corriendo”, indicó Sonia, siempre en base a lo que le contaron sus padres.

“A mi padre lo internaron”



La joven contó además que “es la primera vez que les intentan asaltar a mis padres, en 40 años que viven en ese lugar. Mi papá tenía por seguridad el arma, un revólver calibre 22 largo. Ellos no tenían dinero en su domicilio y tampoco habían hecho alguna venta grande reciente”.

“Todo esto le afectó mucho a mi padre, esto fue en defensa propia. Ayer a la madrugada le subió la presión y lo tuvieron que llevar de la comisaría al hospital. Luego lo volvieron a meter preso. Le pido a la Justicia que por favor le liberen, él sufre del corazón y me contaron mis hermanos que seguía empeorando su salud”.

Respecto a su madre, de 58 años, Sonia dijo que “ella sigue en estado de shock, asustada, pero recuerda todo lo sucedido. Me dijo que el ladrón le apuntó desde muy cerca a la cabeza y le dijo que si se movía le disparaba. Hasta me llegó a decir que si mi papá no hubiera hecho eso ella ahora no estaría contando el cuento”.

Marcha por el agricultor



Vecinos de la zona de Picada Libertad organizaban anoche una marcha en pedido de justicia y por la liberación del agricultor detenido el sábado a la noche tras disparar y dar muerte a un supuesto asaltante, señalaron fuentes del caso.

La defensa del acusado, integrada por los abogados Luciano Luna y Claudio Katiz, adelantó a PRIMERA EDICIÓN que pidieron a la Justicia la excarcelación del agricultor, “debido a que padece problemas de salud cardíacos, además de hipertensión y asma”.

“El hombre se encuentra en un calabozo común, muy pequeño, donde está expuesto a enfermedades que pueden agravar su estado de salud. En forma subsidiaria solicitaremos que pueda recibir prisión domiciliaria hasta que se resuelva su situación procesal. A nuestro entender se da el caso de legítima defensa y de terceros, porque defendió a su esposa”, explicó el letrado Luciano Luna.