Alberto Fernández aterriza hoy en Posadas para participar del tercer encuentro de gobernadores del Norte Grande en Yapeyú











El presidente Alberto Fernández aterrizará hoy a las 11 am en Posadas llegado directamente desde México y participará del tercer encuentro de gobernadores del Norte Grande que se realizará en la ciudad correntina de Yapeyú, donde se efectuará un acto por el 243° aniversario del nacimiento del libertador José de San Martín.







La jornada comenzará a las 11 en el Patio de Armas, al lado del templete de la casa natal de José de San Martín, según consignó Presidencia.









El avión en el que viaja el Presidente aterrizará en el Aeropuerto de Posadas y desde allí emprenderá viaje hacia Yapeyú a bordo del helicóptero presidencial. Llegará a la Tierra Colorada aproximadamente a las 11:00 y estará acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez.







Dicha aeronave arribó a Misiones en las primeras horas de la tarde de este miércoles. También se supo que la custodia presidencial y miembros de la Casa Militar ya se encuentran en la provincia a la espera del mandatario nacional.







Luego del homenaje, los gobernadores se trasladarán a un predio ubicado a metros de allí para comenzar con el tercer encuentro de la región, que incluye a las provincias del noroeste y nordeste argentinos: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.







En Yapeyú, los mandatarios debatirán sobre obras de infraestructura para la región, cuestiones sobre energía y combustible, y buscarán unificar una postura sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales.







“El espíritu de todos los gobernadores del Norte Grande -tanto oficialistas como opositores- sigue siendo la suspensión de las PASO”, confiaron a Télam desde el entorno de uno de los mandatarios que participarán del encuentro sobre las internas de agosto, cuando se espera una situación sanitaria compleja por cuestiones estacionales.







Esta postura es avalada también por los gobernadores de la oposición Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), pero los principales dirigentes de Juntos por el Cambio no se inclinan a modificar el cronograma electoral, por lo que no hay avances en una posición de consenso.







Por eso, los gobernadores del PJ de la región le reclaman a sus pares de la oposición que intercedan y se apruebe con mayoría en el Congreso una ley que suspenda las PASO por única vez.







En ese contexto, los gobernadores empezaron a evaluar otras alternativas: una de esas opciones es posponer las primarias de agosto a septiembre.







Por otra parte, Valdés, Morales y el catamarqueño Raúl Jalil anticiparon que el bloque de mandatarios del Norte Grande desplegará hoy una agenda referida a la promoción del empleo y las tarifas de energía, según indicaron en conferencia de prensa.







Entre otras propuestas, las diez provincias en cuestión proponen que el valor de la tarifa de electricidad tenga un reconocimiento especial para esos distritos, algo similar o inspirado con lo que ocurre con el gas -imprescindible para la calefacción- en las provincias de la Patagonia.







En una radiografía política, de las diez provincias incluidas en la región Norte Grande, cinco son gobernadas por peronistas (Tucumán, Formosa, La Rioja, Chaco y Catamarca), tres son comandadas por aliados (Misiones, Santiago del Estero y Salta) y dos están ejercidas por gobernadores de la oposición (Jujuy y Corrientes).



Fuente Telam