Confirmaron en Salta casos de pacientes con “coronadengue” y “coronasalmonella”



Las autoridades sanitarias de la provincia notificaron que 7 personas se contagiaron salmonella y coronavirus a la vez mientras que otros 2 pacientes presentan COVID-19 y dengue en simultáneo.















La supervisora del programa de Vigilancia Epidemiológica de la provincia de Salta, María Valdez, la médica referente de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS), Paula Herrera y la jefa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, confirmaron en conferencia de prensa que se detectaron 7 personas infectadas con COVID-19 y salmonella en simultáneo mientras que notificaron 2 casos de pacientes con dengue y el nuevo coronavirus que cursan ambas patologías a la vez.

Las especialistas detallaron que en la provincia ya son 22 los casos positivos por dengue en Colonia Santa Rosa, departamento de Orán. Ubicada al noreste de Salta, esta ciudad cuenta con 16 mil habitantes. El jueves 21 Jure, Herrera y Valdez precisaron que los casos son autóctonos, dado a que los afectados que contrajeron las enfermedades no registran antecedentes de viaje. Desde el inicio de la campaña de vigilancia de enfermedades transmitidas por mosquitos, en octubre del 2020 se notificaron 342 casos sospechosos en diferentes municipios de Salta.

El serotipo detectado en las personas positivas es el “Den 1”, el mismo que circuló en la provincia durante el periodo de vigilancia 2019-2020, periodo récord por el alto número de casos confirmados. Además, detallaron que se estudian casos de síndrome febril inespecífico en Embarcación, General Mosconi, Tartagal, Orán y Salta.

A su vez, Paula Herrera indicó que hasta el momento se estudiaron 7 casos de posibles reinfectados por el nuevo coronavirus y descartaron 5 de ellos. Los dos restantes aún se encuentran en estudio. La profesional afirmó que una reinfección es “probable pero poco posible, por eso es importante respetar todas las medidas de bioseguridad aún ya habiendo transitado la enfermedad en meses anteriores”.

La salmonella, de nombre común salmonela, de acuerdo con el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, es un género bacteriano perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, que puede causar salmonelosis.

La salmonelosis es una enfermedad no contagiosa de transmisión alimentaria, con un período de incubación es por lo general entre doce y treinta y seis horas. Cuando se manifiesta, de acuerdo con los investigadores Raúl Romero Caballero e Ismael Francisco Herrera Benavente, produce “ya sea un patrón secretor (diarrea aguda acuosa), o bien uno invasor (enfermedad clínica conocida como fiebre entérica, fiebre tifoidea o fiebre paratifoidea)”. En caso de presentar síntomas relacionados a esta enfermedad bacteriana, se debe de acudir inmediatamente al médico para recibir la atención adecuada.

Si hay algo que demostró la pandemia por el COVID-19 es que el tiempo no se detiene cuando se trata de otras enfermedades. Y con la llegada de las altas temperaturas, aparece otro componente en el escenario sanitario del que hay que estar alerta: el dengue.

En este contexto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tercera parte de los habitantes del planeta están en riesgo de contraer dengue. Cada año se presentan cerca de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500 mil corresponden a dengue grave con alrededor de 25 mil muertes. En Argentina, la temporada verano-otoño 2019-2020 fue la de mayor cantidad de casos de la historia y mayor número de fallecidos.

El mosquito hembra del género Aedes aegypti es el principal vector del virus del dengue. Se lo reconoce fácilmente por la presencia de manchas o lunares blancos en sus patas negras.

El mosquito se infecta con el virus al succionar sangre de una persona enferma. En el interior de su intestino el virus se replica y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un período de entre 8 y 12 días. Posteriormente, al picar a un humano susceptible, transmite la infección. Cabe destacar que el mosquito permanece con la capacidad de infectar por el resto de su vida y puede picar a varias personas. Existen cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4).

La supervisora del programa de Vigilancia Epidemiológica de Salta, María Valdez, explicó que desde el primero de enero se registraron 145 casos confirmados de salmonelosis en la provincia, sobre 182 pacientes sospechosos. Más del 80 por ciento de los contagios se concentró en la ciudad de Salta y el resto en municipios del interior. “En el último brote se duplicaron los casos respecto al período anterior”, manifestó la funcionaria.

Según las estadísticas provinciales, el rango etario que más ha contraído salmonelosis se encuentra en bebés y niños hasta los 9 años, representando un 44 por ciento de los casos. Por otro lado, fueron informados hoy 26 nuevos casos confirmados de coronavirus en Salta, lo que lleva la cifra total a 23.442 personas que atravesaron la enfermedad.

Se especificó que las autoridades sanitarias trabajan en conjunto con los equipos de Bromatología de la provincia y los municipios. Además, se articulan acciones, medidas preventivas e investigación de casos con la empresa Aguas del Norte y con el Ente Regulador de Servicios Públicos. Las funcionarias instaron a la población a no descuidar las medidas sanitarias, tales como el uso de barbijo o tapabocas, una correcta higiene de manos con agua y jabón, alcohol en gel, no compartir objetos personales y el distanciamiento social de 1.5 metros.

El doctor Pablo Elmassian, médico infectólogo (MN 95.804) en Stamboulian Servicios de Salud, explicó en abril a Infobae que más allá del COVID-19 hoy en el país hay otras enfermedades que coexisten y son un problema sanitario grave.

“En primer lugar, hay que estar informado y saber que existen varias enfermedades epidémicas graves. La población tiene que tomar conciencia de que son enfermedades que todavía no se han ido y están entre nosotros. Y sobre las que están circulando es importante tomar conocimiento de los síntomas de cada una de ellas para ir rápidamente a consultar al médico”, precisó Elmassian.

Respecto a los cuidados y actuar de la comunidad médica, el especialista indicó que es importante que a los profesionales de la salud no se le pasen por alto todas estas enfermedades, conocer cuáles son las que están actuando y no dejar pasar por alto los diagnósticos y test para identificarlas correctamente a fin de comenzar a tratarlas.

“Y respecto al dengue es muy importante informar y educar a la gente los síntomas y explicarle que cuando le baja la temperatura, o tiene sangrado de encías, nariz o abdomen, la enfermedad se puede complicar. Hay que anticiparles a las personas lo que les puede suceder”, agregó.