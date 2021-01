Anses Posadas otorga turnos para préstamos a jubilados y pensionados



-Un total de 1.320 turnos, 260 por día entre la semana del 25 al 29 de enero otorgará Anses Posadas, para préstamos a jubilados y pensionados.













Los créditos son entregados de manera presencial, con turno previo a solicitar a través de la plataforma de Mi Anses.





"Se podrá acceder al préstamo pese a estar pagando uno anterior, siempre y cuando la cuota a pagar no comprometa más del 20% de la jubilación o el beneficio", explicó el gerente Mario Esper.





El monto a solicitar podrá variar entre 5.000 a 200.000 pesos, los plazos para el pago pueden ser entre 24, 36, 48 o 60 cuotas, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.







Detalles y requisitos para acceder al préstamo





En total en todo el país serán más de $250.000 millones el monto global que se destinará para asistir a jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) y para titulares de pensión universal para el adulto mayor (PUAM) con una tasa de interés del 29 por ciento.





Para las Pensiones No Contributivas por Invalidez y madre de siete hijos, el monto a solicitar podrá ser de entre 5.000 a 70.000 pesos, los plazos también podrán ser de 24, 36, 48 o 60 cuotas, y deberá tener menos de 75 años al momento de finalizarlo, de acuerdo a lo informado por el organismo que conduce Fernanda Raverta.





En tanto, para los beneficiarios de PUAM y PNC-Vejez el monto y los plazos son similares a las PNC Invalidez y madre de siete hijos y deberá tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.





Uno de los puntos que se comunicaron, fue que los beneficiarios podrán acceder a la nueva línea de crédito más allá de poseer uno anterior, siempre y cuando la cuota a pagar no comprometa más del 20% de la jubilación o el beneficio. Así, por ejemplo, en los casos en los que un crédito anterior comprometa por ejemplo el 5% del beneficio, se podrá tomar la nueva línea en una relación de hasta el 15% del ingreso para completar así el 20% del total

Fuente ElTerriTorio