Rusia aprobó el uso de la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años





Lo anunció el ministerio de Salud de ese país. La confirmación llega tras la polémica por los dichos de Putin y a solo horas de que se inicie la aplicación de la vacuna Sputnik V en la Argentina.



El ministerio de Salud de Rusia informó este sábado que aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V para mayores de 60 años.









La confirmación llegó días después de que se generara una gran polémica a nivel internacional a partir de las declaraciones del presidente Vladimir Putin, en las que aclaró que todavía no se la había aplicado por pertenecer a ese rango etario.







La noticia también fue confirmada y celebrada desde la cuenta oficial de la vacuna en Twitter. “El ministerio de Salud de Rusia aprobó la vacuna Sputnik V para personas mayores de 60 años después de que los ensayos clínicos mostraran una seguridad y eficacia completas de más del 90% para este grupo de edad”, escribieron. “Sputnik V también proporciona una protección completa contra los casos graves de la enfermedad”, aclararon.







De esta forma se pone fin a la polémica generada a raíz de las declaraciones del presidente ruso de hace una semana, cuando en una conferencia de prensa detalló que no se había vacunado por tener 68 años, y la vacuna aún no estaba recomendada para su edad.







El jueves arribaron al país las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V y ya comenzó la distribución por toda la Argentina. El objetivo es que este lunes se inicie la campaña de aplicación de la primera tanda.







Los detalles de este operativo se terminarán de pulir este fin de semana durante un encuentro virtual del que participarán Alberto Fernández y los representantes de los 24 distritos, que según pudo saber TN.com.ar se realizaría este sábado por la tarde. En paralelo, se estima que empezará la distribución de las dosis por todo el país. El operativo deberá realizarse bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar que las vacunas se almacenen a una temperatura mínima de -18°C.







Desde el ministerio de Salud de la Nación aclaran que, de haber algún imprevisto en el traslado, la colocación del suero podría retrasarse para el martes. Pero todas las expectativas se centran en el lunes. El proceso de aplicación será en simultáneo en todo el país.







La empresa Andreani informó que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires recibirán las vacunas en 24 horas, aunque el resto deberá esperar hasta 48 horas para contar con las dosis. La distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó el viernes. La preparación de las Sputnik V se realiza en una cámara a -20°C, ya que se introducen en conservadoras de frío con un rango térmico de entre -18°C y -30°C.







Uno de los desafíos de la logística es conservar la temperatura si se tiene en cuenta el intenso calor que se registran en buena parte de las provincias. Habrá 1800 centros de vacunación distribuidos por todo el territorio nacional a la espera del arribo en enero de 5 millones de dosis más.







Fuente: TN