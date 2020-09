Sostienen que es ilegal exigir el libre deuda de tránsito para renovar el carné

Nota Por el Territorio

Un amparo



Datos oficiales indican que en promedio, solamente en Posadas se elevó a 100.000 la cantidad de presuntos infractores, superando ampliamente, a menos de tres meses de la finalización de 2020, lo que se registró en 2019, que orilló las 70.000 multas aplicadas.Abogados cuestionan la legalidad de estas multas en particular porque impiden la renovación del carné de conducir o de la venta de la unidad en caso de pesar una multa que, en muchos casos, se conoce al momento de hacer uno de estos trámites porque no es notificada, y allí se plantea una posible colisión entre una ley nacional y una provincial.Hay presentaciones en la Justicia, tal el caso de irregularidades planteadas por una mujer en Eldorado que no podía renovar la licencia de conducir tras negarse a pagar la multa. Por ahora, mediante la presentación judicial, le permitieron seguir manejando de manera excepcional a pesar de estar vencido el carné (ver Un amparo).Otro ciudadano de Posadas relató cómo se vio forzado a pagar una multa pese a que no habría cometido ninguna infracción; tampoco nadie le sacó de la duda respecto a la infracción cuestionada.En tema no se da sólo en Misiones. Se conoció esta semana que contra la Municipalidad de Concordia (Entre Ríos) se presentó un recurso legal y por tal motivo, desde el Tribunal de Juicio y Apelaciones de esa ciudad se declaró inconstitucional la exigencia de libre deuda para renovar el carné de conducir.En agosto de 2016, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, Chaco, ya había declarado la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de una norma que exige la presentación de certificado de antecedentes o libre deuda municipal para acceder a la renovación de la licencia de conducir.La Cámara consideró, entonces, que la ordenanza 11386/14 tiene fines meramente recaudatorios, ya que no está demostrado de qué manera este requisito contribuye a la seguridad vial y que además contradice la Ley Nacional de Tránsito, por lo que resulta inconstitucional.En Posadas, a raíz de varias denuncias llegadas a la Defensoría del Pueblo porque también se condiciona la renovación del carné de conducir al pago de deudas existentes por multas de tránsito, el defensor Alberto Penayo había tomado contacto con uno de los convencionales constituyentes que trabajó en el proceso de reforma de la Carta Orgánica municipal de Posadas en 2010, con el fin de dar certeza al accionar que debe tener el municipio frente a estas situaciones de deudas y lo que establece la carta orgánica municipal (artículo 140).“Es necesario elevar una recomendación al municipio atendiendo que, de persistir el marco de las denuncias, se podría incurrir en una posible acción de amparo por inconstitucional, pero antes se solicitará un informe para dar certeza, ya que lo que importa es agilizar las normas”, había indicado el defensor del Pueblo.Ayer desde ese ámbito se explicó a El Territorio que están atendiendo algunos casos, aunque en esta oportunidad la particularidad es que en un solo lugar se juzga y se aplica la sanción, en referencia a la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (Uaci), que depende de la provincia. “Tenemos la jurisdicción y competencia de un sistema de Juzgado de Faltas. Esto es lo que aparece en Misiones como en otras provincias la Uaci”, explicó Elías Ramos, titular de la entidad.En esa dependencia se resuelven las multas aplicadas por cruzar semáforo en rojo, por presuntos excesos de velocidad y otras presuntas infracciones cometidas o captadas por fotomultas en las rutas de Misiones. La Uaci depende del Ministerio de Gobierno y las quejas o presentaciones deben realizarse en el edificio ubicado en Jujuy 2332 entre Salta y Tucumán.“Monitoreo Vial Misiones es donde se pueden hacer las consultas y en el edificio donde pueden ser asesorados”, añadió Ramos.El encargado de la Uaci explicó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva que “la Provincia de Misiones ha firmado convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a través de ello disponemos del Sinai (Sistema Nacional de Infracciones). Tanto las faltas registradas en los semáforos, velocidad y otras faltas que están dentro de la ley de tránsito”.Indicó: “A partir de la adhesión a la ley 18.029 tenemos esa facultad, dentro de ese marco tenemos la facultad para dilucidar como cualquier juzgado de faltas las supuestas infracciones que se han cometido”. Al ser consultado a cuánto ascendía la multa por cruzar semáforo en rojo, afirmó que “está alrededor de 12.000 pesos para aquellos infractores que todavía no se han presentado. En la mayoría de los casos que se van resolviendo en la Uaci, estamos haciendo por la mitad más o menos o 7.000 pesos”.Respecto a los infractores del interior, precisó que “pueden hacer sus descargos a través de un correo electrónico disponible o mediante las líneas telefónicas habilitadas. También estamos trabajando en Fachinal y Centinela, notificando a los presuntos infractores”.Una mujer de Eldorado, acompañada por su abogado, presentó una medida cautelar contra la Municipalidad para que se ordene librar habilitación o autorización del carné para conducir a su favor.En la presentación recuerda que se encuentra inhabilitada para conducir vehículos desde su vencimiento, es decir desde el 2 de julio 2020, debido a las supuestas infracciones y multas conforme surge del informe emitido por el Certificado de Antecedentes de Tránsito (Cenat), requisito exigido por la Municipalidad de Eldorado como previo pago de las infracciones a los fines de la obtención o renovación de la licencia de conducir.Desde la comuna se planteó que efectivamente la actual demandante concurrió a la Dirección de Tránsito para renovar la licencia de conducir. Al formalizar el trámite, se verificó que entre sus antecedentes figuraban infracciones de tránsito por ante el Registro Nacional de Seguridad Vial, por un total de 19.918,50 pesos.Desde la comuna entienden que no corresponde a la administración municipal local expedirse sobre el acierto o desacierto del sistema nacional de emisión de licencias de conducir, porque según plantean desde el sector de legales de la comuna, “no es de nuestra incumbencia ni contamos con la facultad de modificarlo, el municipio a través de la Dirección de Transito simplemente funciona como centro de emisión, no como ente público otorgante de la licencia nacional para conducir vehículos”.Una infracción que afirma que no cometió pero debió abonarEl 5 de febrero de 2017, Pedro D. (23) sufrió un accidente de tránsito que destrozó prácticamente el auto. Días después, la aseguradora le pidió el libre de deuda para iniciar los trámites y reconocer la destrucción total del rodado.Tras el pedido, arribó la sorpresa, al notar que tenía una infracción por cruzar en rojo el 16 de enero de 2015, a las 10.30 en la intersección de Córdoba y Ayacucho, de Posadas.La sorpresa fue mayor ya que, según afirmó, ese día y horario el joven se encontraba trabajando en un camping por fuera de la capital y que esa jornada no utilizó el vehículo para movilizarse, sino que lo hizo en colectivo. “No entiendo de dónde salió esa multa. A las 10.30 yo estaba en mi trabajo, por lo que es imposible esa multa, es inédita. Soy el único que usa el auto y ese día me fui en bondi al trabajo. La multa figura por un lugar que me quedaba a contramano”, detalló.Y agregó: “Si no era por el accidente, no me iba a enterar que tenía una multa de una infracción que no cometí”.Precisó que debió acudir a un edificio al lado de la Municipalidad y le dijeron que tenía la posibilidad de hacer su descargo, pero una vez que concluya la feria judicial, a finales de febrero.Para ese entonces habían pasado ya cinco días del accidente y Pedro quería acelerar los trámites que le habían solicitado desde la agencia de seguros.“Decidí pagar la multa, que en ese entonces eran unos 1.000 pesos sumado el recargo por la demora. Tenía ganas de hacer el descargo, pero no podía ni quería esperar más tiempo. Tuve que reconocer algo que no cometí únicamente para no estar lidiando con la burocracia de siempre, que nos termina perjudicando. Sé que conmigo hubo un error. En la foto no se veía bien la patente y el auto era parecido al que teníamos previo al accidente. No tuve la posibilidad de saber en qué se basan para hacer semejante error ni decírselo al juez”.“Ese día de enero estaba en mi trabajo, de 10 a 19, y no en el centro, nadie ocupa el auto y, encima, no se toman el trabajo de mandar la multa al domicilio. Capaz si vendíamos el auto nos íbamos a enterar porque también te piden el libre deuda, pero se anticipó por el accidente que tuve. La verdad que es una vergüenza lo que hacen. Siempre pasa lo mismo, y más en vacaciones, cuando el Estado justamente quiere recaudar”, manifestó Pedro.Advierten la falta de notificaciones para defensa del presunto infractor