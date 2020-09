River viaja hoy a Perú para enfrentar a Binacional por la Copa Libertadores







Se enfrentarán el martes a las 21.30 en el estadio Nacional en Lima. Lucas Pratto está recuperado y ocupará un lugar en la delegación.















River confirmó este domingo la lista de jugadores que viajarán el lunes a Lima, Perú, para enfrentar a Binacional por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. La principal novedad pasa por la vuelta del delantero Lucas Pratto, quien se recuperó de la lesión que lo marginó del primer encuentro en el reinicio del certamen.

Los elegidos por Marcelo Gallardo son Franco Armani, Enrique Bologna Germán Lux, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Jorge Moreira, Fabrizio Angileri, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz.

Completan la nómina Cristian Ferreira, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Julián Álvarez, Federico Girotti y el mencionado Pratto.

El plantel del “Millonario” saldrá desde Ezeiza este lunes a las 15, una hora antes de lo previsto, con el objetivo de partir directamente desde el predio sin pasar por el hotel en el que realiza la concentración.

El duelo será el martes a las 21.30 en el estadio Nacional de Perú. A Binacional no le permitieron jugar en la altura de Juliaca por la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus y debió mudar su localía a Lima.

“Parece que algo pasa que no nos permiten jugar allí, es nuestra ciudad. El año pasado con Independiente, por la Sudamericana, también nos sacaron la localía. Nos sentimos perjudicados”, se quejó el entrenador Javier Arce durante una entrevista con Closs Continental.

El equipo del Millonario sería el mismo que igualó 2 a 2 con San Pablo en Brasil el pasado jueves: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; Fernández, Pérez, De La Cruz; Álvarez, Suárez y Santos Borré.

Angileri, que estaba en duda por un fuerte golpe en el hombro que sufrió en el Morumbí, finalmente estará a disposición de Gallardo para ocupar el carril izquierdo de la defensa, donde no podrá estar Milton Casco por haber dado positivo en coronavirus, aunque ya transita la última parte del aislamiento obligatorio.

River comparte el segundo puesto de su grupo con San Pablo, ambos con 4 unidades, dos menos que Liga de Quito de Ecuador, líder con 6, y uno más que Binacional, que tiene 3.

Testeos en River: todos los resulta dos dieron negativo

Los testeos de coronavirus que se realizaron los futbolistas del Millonario arrojaron resultados negativos. De esta manera, El único jugador que no se sometió al hisopado fue el defensor Milton Casco, quien se encuentra aislado y recuperándose luego de contagiarse de COVID-19. El lateral podría estar disponible para el partido del 30 de este mes ante San Pablo, en la cancha de Independiente.