Otra fiesta clandestina desactivada en Posadas





En el marco de los operativos de prevención de la pandemia de Covid-19 y en colaboración de la comisaria seccional Séptima de Policía, se constató que sobre la calle Peyret y la avenida Vivanco, se estaba llevando a cabo una fiesta no autorizada por un grupo de 10 a 15 personas, quienes no estaban acatando las medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno nacional y provincial.





El grupo de personas estaba reunido con música a alto volumen y desde el exterior de la casa los policías solicitaron la presencia del propietario del inmueble, quien se negó a colaborar no brindando sus datos de identidad.









Por lo tanto, las autoridades consultaron con el juzgado federal en turno, poniendo en conocimiento de los pormenores al magistrado Perucchi, quien dispuso que conforme la mesura del caso, se invite a las personas ajenas al domicilio a salir del interior de la vivienda, y se proceda a las notificaciones bajo actas pertinentes a cada uno de los participantes de la fiesta.





El propietario del inmueble, un joven de 25 años, fue notificado al igual que otras 10 personas entre los 18 y 25 años