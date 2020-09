No hubo acuerdo en Diputados y Juntos por el Cambio adelantó que irá a la justicia: “La sesión de hoy no es válida”



Fracasó el intento del Frente de Todos para acordar la manera de sesionar y la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto. La movilidad jubilatoria y la reforma judicial, los dos temas apuntados por la oposición









Infobae



Tras casi ocho horas de reunión, con dos cuartos intermedios en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fracasó el intento de acuerdo entre oficialismo y oposición para acordar la manera de sesionar y la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto. Mario Negri anunció que Juntos por el Cambio acudirá a la Justicia para invalidar la sesión convocada para hoy por considerar que el reglamento de funcionamiento remoto no puede prorrogarse a través de una votación virtual porque ya está vencido.



El decreto de convocatoria a sesión firmado por Massa el viernes pasado indicaba el inicio de la misma para las 13. Primero se postergó para las 14.30, luego una hora más y así, hora tras hora, hasta que a las 18.30 sonó la chicharra. Dentro del recinto se ubicaron 36 diputados de la UCR, 44 del PRO y 14 de la Coalición Cívica. Al mismo tiempo el Frente de Todos ordenó a sus legisladores conectarse vía VPN, algunos lo hicieron desde sus distritos y domicilios y otros desde sus despachos. “Hay quórum”, dijo Massa antes de ingresar al recinto y después de que tanto él como los opositores explicaran sus posturas en dos conferencias de prensa continuadas.



En el Salón de los Pasos perdidos hablaron en primer lugar los tres presidentes de los bloques de la principal oposición: Mario Negri (UCR); Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). El presidente del partido de Elisa Carrió confirmó que “no estamos dispuestos a debatir en forma remota con tiempos de dos o tres minutos” tanto en el tratamiento de la movilidad jubilatoria como la Reforma Judicial. Ritondo anticipó que la alianza opositora irá a la Justicia para invalidar la sesión por no haber 129 diputados físicamente presentes en el recinto. Y Negri enumeró las distintas propuestas presentadas durante toda la tarde vinculadas siempre al funcionamiento remoto para proyectos de ley de consenso y “sin disenso”.







“Lo que está haciendo el oficialismo al pretender hacer funcionar al Congreso de manera irregular constituye un acto de fuerza violatorio del orden democrático y constitucional. Esta sesión es nula de nulidad absoluta”, avisó Ferraro mientras reaparecía en las redes sociales Elisa Carrió.









Negri recordó que durante tres semanas no hubo comunicación alguna con el jefe de la Cámara baja y anticipó la estrategia opositora: “Vamos a impugnar la sesión por el mecanismo que corresponde y agotaremos todas las instancias, incluidas judiciales, porque consideramos que nos asiste la razón, no es un capricho. Lamentamos que el orden de prioridades sea únicamente el que el oficialismo quiere, eso no es consenso”.



“No se censuran las leyes de nadie”, remarcó el jefe del interbloque pero aclaró que en las cuestiones conflictivas están dispuestos a debatir sólo si todos los legisladores están presentes. El cordobés hacía varias sesiones que no viajaba a Buenos Aires y participaba a la distancia.





Sin embargo en ningún momento durante la extensa reunión se mencionó el Aporte Solidario Extraordinario, un proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner presentado la semana pasada. El “ASE”, como ya lo llaman, es un tema de división dentro de Juntos por el Cambio: no sólo el gobernador Gerardo Morales se expresó a favor, también varios diputados de la UCR hoy mismo en Pasos Perdidos se mostraban de acuerdo luego de que Heller accediera a algunos cambios, como establecer que el gravamen alcanzará a personas y no a empresas. Hubo quien especuló que la única manera de impedir el avance de la batería de iniciativas peronistas es frenar el mecanismo remoto.