Abandonan una beba recién nacida dentro de una bolsa en la zona Oeste



La hallaron en inmediaciones del puente Chacabuco y Blas Parera en la zona Oeste de Posadas. Tenía un cuchillo de cocina clavado, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente para extraerlo. Afortunadamente, la operación salió bien y quedó en observación.



















Una niña de unos tres días de vida fue encontrada durante la tarde de este lunes con varias heridas punzo cortantes. Alrededor de las 17.30 en un tramo de la costanera oeste de Posadas, un profesor de gimnasia que había salido a correr escuchó llantos que provenían de la costa del arroyo Mártires, en un lugar rodeado de piedras y vegetación, en inmediaciones del puente de Chacabuco y Blas Parera.



Al acercarse al lugar halló una bolsa de consorcio, dentro de la cual estaba la pequeña envuelta en una frazada. Su reacción fue inmediata, corrió lo más rápido que pudo y llevó a la niña hasta el Comando Oeste de donde la trasladaron urgentemente al Hospital de Pediatría.



En el nosocomio informaron que el bebé tenía incrustado un cuchillo tipo de cocina marca Tramontina en la espalda y presentaba además otras cuatro heridas punzo cortantes.



De acuerdo a un primer examen médico, trascendió que la niña tiene entre dos o tres días.



La menor tenía el cuchillo incrustado en el tercio superior del dorso sin compromiso pulmonar y otras heridas cortantes en el tórax. Fue intervenida quirúrgicamente con éxito según fuentes médicas y policiales para la extracción del arma blanca y ahora aguardan su evolución. Permanece internada en el sector neonatal del hospital pediátrico.



El hombre que rescató a la menor, en breve diálogo en exclusiva con este Diario, dijo que “el cuerpo estaba envuelto en ropa y una bolsa. Primero pensé que era un perro o gato que tiraron al arroyo y al ver que era un bebé no lo podía creer. Como no había nadie cerca ni por la calle, corrí hasta la policía y ellos lo llevaron al hospital”.



El instructor de kickboxing identificado como Diego Penayo, fue literalmente el héroe de la pequeña. “No me di cuenta que tenía las lesiones, después me dijeron en la policía que tenía varias puñaladas. Yo solamente abrí un poco de la bolsa y al ver la cara y que era una criatura actué”, indicó.



Por último señaló que el cuerpo estaba a un metro o menos de la costa y es probable que la intensión fue dejarlo cerca para que lo arrastrara la corriente, aunque afortunadamente él salió a realizar su actividad física y como llovía recortó parte de su trayectoria habitual.



Respecto a la causa, desde la policía y el juzgado de Instrucción 7 investigan el origen de la menor y sus progenitores estarían identificados y en el transcurso de las próximas horas podrían ser detenidos