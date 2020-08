Polémica por la Detención de un Conductor por Exhibir su Licencia Digital





Según denunciaron el pasado viernes 7 de agosto Michael Maicol de 21 años fue detenido por la Policía de la Provincia de Misiones en un control de rutina sobre Ruta Nacional 14 a pocos kilómetros del acceso sur de San Vicente. Él es mecánico y chapista, había ido hasta la localidad vecina de Dos de Mayo a realizar un presupuesto para un futuro trabajo, cuando regresaba la policía les detiene y le exigen la documentación, todo estaba en orden a acepción de la licencia de conducir que, en ese momento, solo la tenía de manera digital en el teléfono celular.







El policía le dice que esta no era válida ya que no contaban con el software de lectura necesario. Nos comentó que le retienen la cédula del vehículo mientras averiguaban su caso, luego de varios minutos este desciende del rodado y los uniformados le informan que lo iban a detener, el se niega y lo apresan por la fuerza, esta última parte quedó registrada por su propio dispositivo móvil. “Pasé veintidós horas detenido, tuve que pagar un abogado para que me saquen y lo peor es que me iniciaron una causa” nos decía.El uso del carnet digital quedó en vigencia en la provincia de Misiones hace un año cuando, mediante resolución ministerial 813/19, dejaron habilitado al personal policial la aceptación de la exhibición del carnet en aparatos telefónicos.