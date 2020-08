IFE, AUH, AUE y jubilados: quiénes cobran este lunes 10 de agosto

Programa Hogar

Cobro de Asignación Prenatal y por MaternidadLos titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 0 y 1 cobran este lunes su prestación. Las fechas de cobro seguirán de la sigueinte manera:DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agostoDNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agostoDNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agostoDNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agostoDNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agostoCobro de jubilacionesLas sucursales bancarias habilitadas atenderán este lunes por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y cuyos haberes NO superen la suma de $18.952.En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.Las fechas de cobro para jubilados son las siguientes:Jubilados y pensionados cuyos haberes NO SUPEREN la suma de $18.952:DNI terminados en 0, lunes 10 de agostoDNI terminados en 1, martes 11 de agostoDNI terminados en 2, miércoles 12 de agostoDNI terminados en 3, jueves 13 de agostoDNI terminados en 4, viernes 14 de agostoDNI terminados en 5, martes 18 de agostoDNI terminados en 6, miércoles 19 de agostoDNI terminados en 7, jueves 20 de agostoDNI terminados en 8, viernes 21 de agostoDNI terminados en 9, lunes 24 de agostoJubilados y pensionados cuyos haberes SUPEREN la suma de $18.952:Martes 25 de agosto: documentos terminados en 0 y 1Miércoles 26 de agosto: documentos terminados en 2 y 3Jueves 27 de agosto: documentos terminados en 4 y 5Viernes 28 de agosto: documentos terminados en 6 y 7Lunes 31 de agosto: documentos terminados en 8 y 9La Anses y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Este lunes cobran este beneficio las personas cuyos documentos finalizan en 0.